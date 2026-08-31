Verso Atalanta-Bologna: le opzioni per il centrocampo rossoblù

Chi prenderà in mano le chiavi del centrocampo nella sfida di questa sera tra Atalanta e Bologna? Perso ormai da mesi lo svizzero, architrave del gioco rossoblù negli ultimi anni, Domenico Tedesco ha dovuto fare di necessità virtù consegnando il mazzo a El Azzouzi nella prima di campionato contro la Lazio. Strada che, a distanza di una settimana, non è più praticabile: il marocchino ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra che lo costringerà ad uno stop di circa quattro settimane.

Nell’attesa che le ultime ore di mercato possano portare a Casteldebole un nuovo centrocampista, il tecnico dovrà valutare le alternative e scegliere la miglior soluzione da schierare in campo contro la Dea. Moro, Ferguson, Pobega e Amondarain sono gli uomini a disposizione di Tedesco.

Atalanta-Bologna, dubbi a centrocampo

In caso di linea a tre c’è spazio per tutti tranne uno e il giocatore più adatto a dirigere l’orchestra sarebbe il croato. Tornato in gruppo a preparazione inoltrata dopo la partecipazione al Mondiale, ad oggi potrebbe non essere ancora dotato della massima autonomia per giocare novanta minuti.

Un dettaglio da tenere in considerazione. Se Moro dovesse partire titolare, Tedesco dovrà mettere in conto la possibilità di sostituirlo a gara in corso. Come scrive Marco Vigarani su Il Corriere di Bologna, l’allenatore potrebbe chiedergli di stringere i denti, oppure affiancargli il giovane Amondarain. L’argentino classe 2005 potrebbe offrire il dinamismo necessario e sollevare Moro da qualche responsabilità nel giro palla. A completare il quadro ci sarebbe sicuramente Ferguson. Resta accesa anche l’opzione Odgaard, impegnato nel terzetto la scorsa settimana contro la Lazio.

Ipotesi 4-2-3-1

C’è però anche la possibilità di vedere in campo una mediana a due uomini. In quel caso, la coppia potrebbe essere formata da Lewis Ferguson e Tommaso Pobega, due giocatori dotati di più muscoli. Esclusa l’ipotesi Bernardeschi, che ha espressamente chiesto a Tedesco di tornare a occupare la casella dell’esterno d’attacco o del trequartista. In questo caso, il tecnico schiererebbe in campo un 4-2-3-1 con Odgaard o Bernardeschi in mezzo agli esterni Orsolini e Cambiaghi.

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