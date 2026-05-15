Verso Atalanta-Bologna: quante assenze per la Dea

Il Bologna nella penultima giornata di campionato incrocia l’Atalanta. Una sfida che per la squadra rossoblù rappresenta l’ultima speranza, tenue, di poter raggiungere il settimo posto che vale la qualificazione alla Conference League della prossima stagione. Il Bologna dovrebbe vincere contro la Dea con tre gol di scarto e poi battere l’Inter all’ultima giornata sperando nella sconfitta dei bergamaschi. Dall’altra parte c’è un Atalanta che almeno questo settimo posto vuole mantenerlo. Da Bergamo però arriva la notizia dello stop di un altro giocatore.

Atalanta: out anche Kossounou, non ci sarà contro il Bologna

Un’Atalanta già gravata da diverse assenze in difesa perde anche un altro tassello importante: Odilon Kossounou. Il giocatore ivoriano ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Non sono stati resi noti dal club i tempi di recupero ma è sicuro che non ci sarà per la partita contro il Bologna. Il suo infortunio si somma all’assenza per squalifica di Hien: Palladino rimane quindi privo di due giocatori importanti per la sua difesa.

Le probabili scelte di Palladino

Per la sfida contro il Bologna, l’Atalanta si trova quindi con la coperta un po’ corta in difesa. Oltre alle assenze di Kossounou e Hien, Palladino deve fare i conti anche con quelle di Scalvini e Bernasconi, ai box già da tempo. Il mister nerazzurro spera di avere a disposizione almeno Djimsiti: dopo l’infortunio, ili calciatore albanese è tornato ad allenarsi svolgendo un lavoro differenziato. Palladino potrebbe scegliere lui contro il Bologna per un impiego almeno parziale.

Questa la probabile formazione nerazzurra che la squadra di Italiano si troverà ad affrontare:

Portiere: Carnesecchi

Difensori: De Roon, Kolasinac, Ahanor

Centrocampisti: Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski

Attaccanti: De Ketelaere, Raspadori; Kristovic

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