Dall’Ara verso il sold-out in EL, mentre torna un nome noto sul mercato: Bologna, le notizie del 30 marzo

Il Bologna si avvicina a una delle notti più importanti della sua stagione, mentre fuori dal campo continuano a rincorrersi voci e scenari. Tra calcio europeo, mercato e ultime notizie, a Casteldebole si respira già aria di settimane decisive. Ecco quindi le principali notizie della giornata odierna.

Bologna-Aston Villa: l’attesa sta per finire, ma il Dall’Ara è già pronto

L’attesa per Bologna-Aston Villa cresce di giorno in giorno e il Dall’Ara si prepara a vivere una delle serate più importanti della stagione. Lo stadio è ormai vicino al sold-out: curve e distinti sono già esauriti, mentre restano disponibili soltanto alcuni posti in tribuna. Per la sfida europea del 9 aprile si va verso il record stagionale di presenze in Europa League, in un impianto che finora si è trasformato in un vero fortino continentale.

Qui vi spieghiamo perché

Il calciomercato del Bologna ricade su un nome già seguito

Intanto, sullo sfondo, tornano a circolare alcune voci di mercato. Una di queste porta a Lorenzo Lucca, nome già seguito dal Bologna in passato e mai completamente sparito dai radar di Casteldebole. Dopo i tentativi del 2022 e del gennaio scorso, il centravanti potrebbe tornare d’attualità in estate, soprattutto se dovessero cambiare gli equilibri in attacco. Potrebbero infatti rimescolarsi le carte in base al futuro di Dallinga e dalle eventuali offerte che potrebbero arrivare per lui.

Qui i dettagli sulla voce di mercato che riguarda Lucca

Bologna, le parole di João Mario sul futuro fanno notizia

Tra i temi di mercato c’è anche il futuro di João Mario. Il Bologna sarebbe intenzionato a trattenerlo dopo i buoni mesi vissuti in rossoblù, ma il portoghese non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio domani. Da una parte c’è la possibilità di continuare a Bologna, dove ha trovato lo spazio giusto per emergere; dall’altra il ritorno alla Juventus, per provare nuovamente a ritagliarsi un ruolo anche lì. Le sue prestazioni, impreziosite anche dal gol decisivo contro il Brann, hanno convinto la dirigenza rossoblù, che in estate potrebbe tentare di aprire una trattativa con i bianconeri.

Qui le parole di João Mario sul proprio futuro

Serie A, occhio a Ndoye!

Sempre dalla Premier arrivano novità anche su Dan Ndoye. L’ex rossoblù sta vivendo mesi non semplici al Nottingham Forest e potrebbe lasciare l’Inghilterra già in estate. Inter e Napoli hanno messo gli occhi su di lui, mentre lo stesso esterno svizzero non ha chiuso le porte a un ritorno in Serie A. Un futuro ancora tutto da scrivere, ma con l’Italia che potrebbe presto tornare ad essere casa per lo svizzero.

Qui i dettagli sui corteggiatori di Dan Ndoye

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