Verso Bologna-Atalanta, tra il mercato e la Conference

Per i tifosi del Bologna questo è sicuramente un momento cruciale. Le decisioni della dirigenza, non è un mistero, potrebbero ridefinire completamente il ciclo attuale e ,come se non bastasse, parte di queste dipendono anche dall’Atalanta. La stessa Dea che corteggia Rowe, ma che oggi è impegnata su un altro campo per ottenere la qualificazione alla prossima Conference League.

De Ketelaere cerca il recupero

Charles De Ketelaere non avrà una maglia da titolare, con ogni probabilità, neppure contro il Bologna. Il belga ex Milan viene da mezz’ora in campo contro il Sassuolo, ma in settimana si è allenato poco e non può ancora confrontarsi con novanta minuti di calcio. Al suo posto, dunque, sembra obbligata la presenza di Zalewski, anche se si potrebbe rivedere il cambio nei minuti finali.

Assenze certe per Hien e Sulemana, mentre Kristensen deve ancora smaltire i guai alla caviglia.

La formazione di oggi

Al momento, l’Atalanta ha appena concluso la prima frazione di gioco sul campo ungherese dell’Hapoel Tel Aviv. Questa è la formazione impiegata oggi, con un 4-3-3 aggressivo scelto da Maurizio Sarri per mettere le mani sulla qualificazione.

ATALANTA: Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Ederson, Gaetano, Samardzic; Zalewski, Krstovic, Raspadori

Se confrontata con quanto visto in campionato contro il Sassuolo, abbiamo già le prime indicazioni sulle gerarchie degli orobici. I due centrali sono stati inamovibili, così come i due esterni e la coppia Ederson-Gaetano a centrocampo. Attende il Bologna ancora una volta la staffetta tra Krstovic e Scamacca, con entrambi i giocatori che dovrebbero concedersi parte del match. Come ha detto il mister, i due potranno anche giocare assieme in un attacco a due, ma non è ancora giunto il loro momento.

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