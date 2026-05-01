Bologna FC
Verso Bologna-Cagliari: Rowe in gruppo, ancora differenziato per Dallinga
L’esterno inglese è tornato ad allenarsi in gruppo verso la prossima gara di campionato contro i rossoblù
Continua la preparazione del Bologna al centro sportivo “Niccolò Galli” di Casteldebole verso la 35ª giornata di Serie A contro il Cagliari: calcio d’inizio programmato per domenica 3 maggio alle 12:30. La squadra di Italiano è chiamata al riscatto dopo l’ultima sconfitta interna contro la Roma (0-2).
La novità della sessione mattutina odierna è il rientro in gruppo di Jonathan Rowe. L’attaccante inglese si era fermato durante l’allenamento di mercoledì 29 aprile a causa di uno stiramento al quadricipite della coscia destra.
Bologna, Rowe recuperato per il Cagliari
Italiano, dunque, ritrova una pedina fondamentale e dal peso specifico importante, soprattutto nelle ultime uscite. Dopo appena una seduta di differenziato, infatti, Rowe ha ritrovato la condizione necessaria per tornare ad allenarsi al fianco dei suoi compagni in vista della prossima sfida contro la squadra di Pisacane.
Sempre nella allenamento di stamattina, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Allenamento differenziato per Lukasz Skorupski, Joao Mario e Thijs Dallinga. Terapie per Nicolò Cambiaghi.
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