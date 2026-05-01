C’è sempre qualcosa da imparare, qualche talento da seguire o uno spunto da rubare, anche dalle squadre che occupano posizioni inferiori in classifica. Non è un caso e non deve sorprendere, dunque, che Sartori osserverà con grande interesse la prossima gara dei rossoblu al Dall’Ara. Quando domenica alle 12.30 scenderanno in campo Bologna e Cagliari ci sarà senza dubbio anche lui: d’altronde il calciomercato si fa così.

Calciomercato Bologna, occhi su tre talenti del Cagliari

I motivi di interesse del match sono ben tre, un’autentica rarità che permetterà ai dirigenti felsinei di fare più di una riflessione in vista del mercato estivo. Il primo target è il portiere, Elia Caprile, che ha suscitato la curiosità di diversi club, tra cui proprio il Bologna. Ne abbiamo scritto anche negli ultimi giorni: in Emilia serve un estremo difensore che possa affiancare o sostituire Skorupski: un italiano giovane ma già esperto in A rappresenta il meglio sul mercato, compatibilmente alla filosofia del club.

Rodríguez, il futuro della difesa?

Il secondo nome sul taccuino del responsabile dell’area tecnica rossoblu è un centrale uruguaiano che, all’occorrenza, potrebbe ricoprire la posizione di terzino sinistro. Osservato negli ultimi mesi, Juan Rodríguez rappresenta una delle occasioni low-cost più interessanti per l’estate. Cresciuto nel Peñarol e svezzato dal Cagliari, quest’anno ha disputato 15 incontri dimostrando maturità e coraggio, fondamentali per restare nella categoria.

Liteta, l’ultima fiamma

Infine, l’ultimo obiettivo anche in ordine di tempo è il 2006 zambiano Joseph Liteta. Mediano di belle speranze, dei tre sarebbe sicuramente il colpo più in prospettiva, avendo esordito tra i grandi solo quest’anno, eppure se ne parla già benissimo. Non a causa delle sole 4 presenze in A ma per la convocazione e l’esordio in Coppa d’Africa. Attualmente vale circa 3.5 milioni di euro, ma i numeri sono destinati a crescere e Sartori ci sta già pensando.

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