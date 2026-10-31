Verso Bologna-Monza: Varela è il pericolo numero uno

Questo pomeriggio, ore 15.00, il Bologna dovrà prestare particolare attenzione a Varela, il riferimento offensivo del Monza e uno dei protagonisti più prolifici di questo avvio di stagione. Il centravanti portoghese condivide con Raimondo la vetta della classifica marcatori di Serie A e vanta una media realizzativa impressionante: una rete ogni 77 minuti considerando campionato e Coppa Italia. Un rendimento che ha permesso alla formazione neopromossa di trovare un finalizzatore di alto livello, capace di trasformare in gol le occasioni costruite dalla squadra. Il Monza, con un’età media di appena 23,4 anni, è il gruppo più giovane del torneo e punta anche sull’entusiasmo dei suoi ragazzi per superare le difficoltà delle ultime settimane.

Verso Bologna-Monza: Juric deve sistemare la difesa

Se davanti i brianzoli possono contare su un attaccante in grande forma, in retroguardia la situazione è decisamente meno rassicurante. Il Monza ha già incassato 22 gol, condividendo con il Sassuolo il dato più negativo del campionato. Per questo Juric sta valutando possibili modifiche all’assetto difensivo, con Kouadio tra le opzioni per una maglia da titolare. Anche il centrocampo deve fare i conti con le assenze: Folorunsho è ancora indisponibile, mentre la prossima sosta potrebbe favorire il ritorno di Pessina, che finora non è mai sceso in campo in questa stagione.

Il precedente con Palladino

La sfida con il Bologna riporta alla memoria anche il confronto del 31 ottobre di quattro anni fa, quando il Monza uscì sconfitto in rimonta. Sulla panchina biancorossa sedeva proprio Palladino, oggi alla guida dei rossoblù e protagonista della crescita del club brianzolo nella massima serie. Il presente racconta però una squadra altalenante, reduce da due sconfitte consecutive e chiamata a evitare un terzo passo falso, eventualità mai verificatasi finora per Juric in campionato. Anche se, comunque, c’è un dato semi-positivo per i brianzoli: il Monza non ha ancora perso contro Parma e Sassuolo in questa stagione, le altre emiliane.

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