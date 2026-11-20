Domenica 22 novembre il Bologna tornerà in campo al Dall’Ara per affrontare l’Udinese, nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo la pausa per le Nazionali, le due squadre si preparano a riprendere il proprio cammino in campionato, ma con carichi di lavoro differenti. A riflettere la situazione è una particolare classifica pubblicata da Transfermarkt, che mette a confronto i minuti giocati dai calciatori di Serie A convocati dalle rispettive selezioni durante la sosta di novembre.

Bologna quindicesimo per minutaggio dei suoi nazionali: 597 minuti complessivi

Il dato che riguarda più da vicino la formazione di Raffaele Palladino è piuttosto significativo: il Bologna occupa il quindicesimo posto della graduatoria, con appena 597 minuti complessivi accumulati dai propri nazionali. Sono stati undici i rossoblù chiamati dalle rispettive selezioni, ma nonostante il numero importante di convocazioni, il minutaggio totale è rimasto contenuto.

Altro dato, meno significativo in questo senso ma che apre comunque a ulteriori riflessioni, è il fatto che i giocatori rossoblù non abbiano registrato né gol né assist negli impegni nazionali.

Udinese, quasi il doppio dei minuti giocati rispetto al Bologna

In tutto questo, è il confronto con la prossima avversaria a rendere più interessanti tali dati. L’Udinese si trova infatti al quinto posto, con 1.086 minuti complessivi disputati dai propri nazionali: ben 489 in più rispetto al Bologna, quasi il doppio del carico internazionale dei rossoblù. Sebbene, quindi, la sosta sia stata decisamente più intensa per la squadra bianconera, anche sul piano offensivo i friulani presentano numeri differenti, con un gol e due assist messi a referto dai propri convocati.

Milan e Torino in vetta alla classifica

Allargando lo sguardo alla Serie A, in cima alla graduatoria troviamo il Milan, con 1.482 minuti, seguito dal Torino (1.404) e dall’Inter (1.257). L’Udinese è quinta, mentre il Bologna si lascia alle spalle soltanto cinque formazioni. Naturalmente, il minutaggio complessivo non determina automaticamente la condizione atletica dei singoli, ma è un’indicazione interessante per capire chi potrebbe arrivare più “stanco” alla ripresa del campionato. Quanto questo inciderà? Lo scopriremo domenica…

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