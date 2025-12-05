Verso Lazio-Bologna: arbitra Fabbri

Bologna e Lazio si affronteranno domenica alle 18 nella sfida valida come quattordicesima di campionato.

Reduci entrambe da una vittoria in Coppa Italia che le porterà a scontrarsi ai quarti di finale, le due squadre cercano ora i tre punti in Campionato che sono mancati nella scorsa giornata. La Lazio con il dente avvelenato per il caos arbitrale nella sconfitta contro il Milan. Il Bologna con la voglia di riscattarsi dopo i tre gol subiti contro la cremonese.

La direzione della gara affidata a Fabbri: i precedenti con Bologna e Lazio

In attesa della quattordicesima giornata sono state rese note le designazioni arbitrali. Per Lazio-Bologna il fischietto va a Michael Fabbri, veterano della serie A. Finora tre partite dirette in questa stagione per un totale di 14 cartellini gialli estratti, nessun rosso e nessun rigore concesso. A settembre ha incrociato il Bologna a San Siro da addetto al VAR senza fare una bella figura pasticciando con le immagini di un possibile rigore per il Milan.

In totale per Fabbri da direttore di gara sono 13 i precedenti con i Rossoblù nel massimo campionato: 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte per il Bologna. 16 invece gli incontri in Serie A dell’arbitro della sezione di Ravenna con i biancocelesti che hanno vinto 11 volte, pareggiato 1 volta e perso le restanti 4. Bilancio positivo quindi per entrambe le squadre.

A completare il quartetto arbitrale saranno Preti e Politi guardalinee e Sacchi quarto uomo. Al VAR Mazzoleni affiancato da Nasca.

