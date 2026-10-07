Verso Lecce-Bologna: i dubbi di Palladino tra difesa a tre e ballottaggi

Il Bologna è ufficialmente tornato al lavoro in vista della sfida al Via del Mare contro il Lecce, in programma alle 15:00 di domenica 11. Raffaele Palladino sarà chiamato a fare delle scelte. Ieri il primo allenamento della settimana: presenti anche Pessina e Cambiaghi, rientrati dall’impegno in Nazionale.

La situazione di Nicolò Casale

Il tecnico scenderà in campo domenica per cercare la prima vittoria stagionale e l’impressione è che per farlo punterà tutto sulla difesa a tre. Durante la sosta, Nicolò Casale è stato l’unico ad allenarsi con continuità a Casteldebole, mentre gli altri erano impegnati con la Nations League. Un bel vantaggio quello di poter lavorare senza interruzioni, che però non basterà a garantirgli una maglia da titolare. Palladino non si accontenta: vuole rivedere tutti, confrontare le condizioni fisiche e fare le sue scelte solo dopo aver sciolto i dubbi.

Verso Lecce-Bologna: dubbi di formazione

Il primo ballottaggio sarà sulle corsie. Nicolò Cambiaghi si candida titolare e potrebbe diventare il preferito qualora Federico Bernardeschi non dovesse essere in piena forma. Come riporta Dario Cervellati su Stadio, proprio ieri il numero dieci ha svolto in gruppo solo una parte dell’allenamento, per poi proseguire il lavoro in solitaria con un preparatore. Lo stesso vale per Riccardo Orsolini, preferito sulla fascia destra ma con un’infortunio alle spalle.

Ballottaggio in porta

Non mancano i dubbi in porta: ballottaggio tra Matteo Pessina e Lukasz Skorupski, con il polacco il pole sul giovane portiere. Anche lui è rimasto al Centro Tecnico Niccolò Galli e ha potuto lavorare senza interruzioni. A centrocampo Lewis Ferguson è una garanzia, ma tutto dipende da come rientrerà a Casteldebole dopo gli impegni con la Scozia. Palladino potrà fare le sue scelte solo una volta rientrati tutti gli uomini, mentre i tifosi rossoblù attendono con ansia questa partita per cercare di rilanciare le proprie ambizioni.

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