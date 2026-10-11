Verso Lecce-Bologna: fiducia a Skorupski, un titolarissimo in panchina e il ballottaggio Heggem-Casale

Finalmente sta per tornare il calcio dei club, il calcio del Bologna. Dire che ai tifosi è mancato sarebbe riduttivo, perché questa è stata la sosta delle nazionali più lunga della storia recente, ma ora c’è un risultato da portare a casa. La trasferta di Lecce impone un solo obbligo categorico: vincere. Perché poi, come ricorda anche Alessandro Mossini nel numero odierno del Corriere di Bologna, ci saranno le due milanesi e il Cagliari. Un tour de force da non sottovalutare e che, anzi, necessita della giusta fiducia per essere affrontato.

La formazione di Palladino

Per portare a casa i tre punti e la giusta fiducia, mister Palladino prosegue con il suo modulo preferito, il 3-4-2-1. Davanti saranno impiegati Piccoli, Orsolini e Cambiaghi, tre scelte obbligate perché Mbangula non risulta tra i convocati mentre Dovbyk e Berna sono ancora lontani dal 100% della forma.

Appena dietro, giocheranno Zortea e Miranda sulle fasce, accompagnati da Moro e Pobega al centro. Ferguson potrà così rifiatare, mentre El Azzouzi ed Amondarain attendono sullo sfondo.

Dubbi in difesa

Tra i pali dovrebbe essere concessa una chance a Lukasz Skorupski nonostante i due errori in avvio stagionale e la voce popolare che richiedeva la promozione di Pessina. Davanti a lui sono pronti Theate ed Helland, certezze in una linea che ancora deve trovare gli automatismi. Il terzo posto è ancora in bilico, con Heggem avanti sul rinnovato Casale e Darmian che attende sullo sfondo. D’altronde l’ex Inter può giocare anche come braccetto e per lui potrebbe arrivare l’esordio emiliano proprio in difesa. Mai dire mai.

Insomma, un paio di dubbi persistono nella mente di Palladino. Però la certezza è una sola: bisogna assolutamente trovare punti per scacciare i fantasmi ed abbandonare il penultimo posto.

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