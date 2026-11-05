Verso Parma-Bologna, ballottaggio a tre per il posto di prima punta

Si avvicina il Derby d’Emilia tra il Parma di Alberto Gilardino e il Bologna di Raffaele Palladino, match valido per l’undicesima giornata di Serie A in programma allo Stadio Tardini sabato alle 18. Entrambe le formazioni scenderanno in campo con l’obiettivo di vincere, cercando di conquistare l’intera posta in palio anche per dare continuità agli scorsi importanti successi (rispettivamente su Atalanta e Monza).

Verso Parma-Bologna, ballottaggio in attacco: Enem assente, corsa a tre tra Piccoli, Dovbyk e Odgaard

In caso di vittoria il Bologna intascherebbe tre punti importanti per la classifica, che di conseguenza diventerebbe molto interessante. Dopo le tre vittorie ottenute con Cagliari, Milan e Monza, infatti, ecco che gli uomini di mister Palladino sono saliti dalle retrovie in cui erano finiti dopo il difficile inizio stagionale fino all’attuale nono posto. Sabato, dunque, sarà importante centare un altro colpo in trasferta.

Tra l’altro l’emergenza infortuni sta iniziando a rientrare. Come scrive Massimo Vitali sull’edizione odierna del quotidiano Il Resto del Carlino, infatti, il reparto offensivo rossoblù recupererà Roberto Piccoli, che ha saltato proprio i tre match contro Cagliari, Milan e Monza a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra subita contro l’Inter. L’ex Cagliari e Fiorentina tornerà a disposizione di Palladino dopo tre settimane di assenza e punterà subito a riguadagnarsi il posto da titolare.

Nel frattempo, sotto la guida di Palladino, Jens Odgaard si è ripreso il proprio posto in attacco, collezionando 8 presenze e ricoprendo anche il ruolo di prima punta. Ma il Bologna possiede altri due calciatori in grado di giocare al centro dell’attacco oltre a Piccoli (una rete) e Odgaard (un assist): parliamo di Jay Enem (autore di un gol contro il Lecce, ora fermo per un problema fisico) e di Artem Dovbyk, ancora fermo a 105′ giocati in 5 partite. Nonostante la rete realizzata nel 2-2 contro il Sassuolo, l’ucraino arrivato dalla Roma in estate non sembra aver convinto del tutto Palladino, che gli ha preferito altri attaccanti. Artem potrà ribaltare le proprie sorti contro il Parma?

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