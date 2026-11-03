Bologna, ora testa al Parma: i crociati hanno vinto 3-0 a Bergamo

Anche la decima giornata di Serie A si è conclusa: mentre il Bologna intascava la sua terza vittoria consecutiva battendo il Monza in rimonta davanti al pubblico del Dall’Ara, il Parma di Alberto Gilardino (tra l’altro ex attaccante gialloblù) andava a vincere con un netto 3-0 a Bergamo contro l’Atalanta. Due successi fondamentali per le due squadre emiliane, che sabato sera si sfideranno nel Derby d’Emilia. Il match, valido per l’undicesimo turno di campionato, andrà in scena allo Stadio Tardini a partire dalle 18.

Il Bologna arriva dal 2-1 casalingo contro il Monza, il Parma ha conquistato un grande successo in casa dell’Atalanta: sabato il Derby d’Emilia sarà più acceso che mai

Quello di Raffaele Palladino è un Bologna ritrovato, che è stato capace di portare a casa 9 punti da tre partite tutt’altro che semplici, segnando allo stesso tempo 8 reti: 2 contro un Cagliari reduce da un grande avvio di campionato, 4 in un clamoroso successo contro la big Milan e altre 2 contro un neopromosso Monza da non sottovalutare. Con la cura Palladino, la squadra ha fatto un bel balzo in classifica: adesso, infatti, i rossoblù sono noni con un bilancio di 14 punti, 4 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi nei primi 10 turni di Serie A.

Dal canto suo, anche il Parma ha conquistato posizioni in graduatoria, salendo al quindicesimo posto grazie ai tre punti intascati su un campo difficile come quello dell’Atalanta di Maurizio Sarri. Alla New Balance Arena di Bergamo, i crociati hanno vinto 3-0 grazie alle reti dell’ex rossoblù Giovanni Fabbian e del talentuoso classe 2008 Simone Lontani, inframezzati dall’autogol di Zappacosta. Si tratta della prima vittoria della gestione di Alberto Gilardino, arrivato sulla panchina gialloblù al posto di Carlos Cuesta subito dopo la quinta giornata. Finora, infatti, la squadra del Violinista aveva raccolto tre sconfitte e un pareggio.

Quello di sabato, dunque, sarà un Derby d’Emilia particolarmente acceso, con entrambe le formazioni che cercheranno altri punti fondamentali per la graduatoria e per il morale. Il Bologna andrà alla ricerca di continuità, questa volta guardando al futuro prossimo con ottimismo.

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