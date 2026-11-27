Il Venezia si prepara ad affrontare il Bologna con la consapevolezza di non poter più lasciare punti per strada. La formazione lagunare, unica squadra di Serie A a non aver ancora collezionato un pareggio in campionato, cerca risposte nella sfida contro i rossoblù. Davide Nicola, dal canto suo, non intende abbandonare la fiducia nel lavoro svolto e non sembra aver timore, soprattutto tra le mure amiche.

Il Venezia riparte dai segnali positivi

Da quando è arrivato sulla panchina veneziana, Davide Nicola ha raccolto due vittorie nelle tre gare disputate in casa. L’unico risultato negativo è arrivato contro l’Inter, in una partita condizionata anche da due autoreti, ma nella quale la squadra aveva comunque mostrato segnali incoraggianti.

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport (Stadio), Nicola vuole ripartire proprio dalle indicazioni emerse nell’ultima uscita contro la Juventus, soprattutto dai primi cinquanta minuti di gioco. «Continuiamo a crederci, è questo che fa la differenza», ha voluto sottolineare l’allenatore, ribadendo la propria convinzione sulla strada intrapresa insieme al gruppo.

Venezia-Bologna, i dubbi di formazione

In vista della gara di questa sera, Nicola dovrà sciogliere alcuni dubbi sulla formazione. In attacco Yeboah è tra i principali candidati a partire dal primo minuto, mentre sulla fascia rimane da valutare la situazione di Mazzocchi. Le scelte definitive arriveranno, pare, soltanto a ridosso del match.

Il messaggio del tecnico alla squadra è chiaro: «Parlo con i ragazzi, sono convinto che questa sia la strada giusta. Contro il Bologna ci servirà una partita equilibrata e gagliarda», ha spiegato Nicola, caricando i suoi.

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