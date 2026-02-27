Italiano dopo Bologna-Brann (1-0): «Joao Mario da applausi per la disponibilità»

Il Bologna conquista gli ottavi di finale di Europa League grazie ad un’altra prestazione superlativa tra le mura del Dall’Ara, mettendo in fila la quarta vittoria consecutiva tra coppe e campionato. Una bella soddisfazione, che scaccia i brutti pensieri e rimette Italiano e la sua banda in carreggiata. Chi più di lui poteva esserne felice: ecco le parole del mister al termine di Bologna-Brann.

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano dopo Bologna-Brann (1-0)

«È iniziata come mi aspettavo» – esordisce Italiano – «giocare solo per il risultato li ha portati a cominciare forte, poi con la superiorità numerica siamo stati bravi a non concedere più niente». Un traguardo meritato e un obiettivo raggiungo: «L’obiettivo era a marzo giocare le coppe e ci siamo». Una crisi superata, anche in termini numerici: «È la quarta vittoria consecutiva, abbiamo subito solo un gol in questo ciclo e nelle ultime tre abbiamo mantenuto la porta inviolata. Dietro siamo solidi e qualche passo importante lo stiamo facendo». Eppure, c’è un reparto che ancora non convince Italiano: «Possiamo fare meglio davanti: dobbiamo sbloccarci, concretizzare. Dovevamo fare di più nelle occasioni in cui abbiamo isolato Rowe e Bernardeschi».

Poi un pensiero sui singoli, in particolare entra nel merito di Jens Odgaard: «Ho letto in questi giorni che era ai margini, ma ho sorriso. Avevamo tante partite e hanno giocato altri, ma anche lui oggi è entrato benissimo e continua ad essere un giocatore importante» precisa il mister. E Joao Mario? «È introverso e timido, mi aveva preoccupato la sua serietà. Ora si è sbloccato ed è tornato il giocatore che giocava titolare nel Porto. Non era semplice giocare in una zona diversa dalla sua, ma si è comportato bene e e ha fatto pure gol. Ragazzo da applausi per la disponibilità: con lo staff si è fermato a ripassare la gestione della palla, uno contro uno, simulando situazioni». Infine, un avvertimento a Dallinga: «Non mi è piaciuto come è entrato nell’ultima partita con l’Udinese».

Anche per il mister, la fatidica domanda: Roma o Frigurgo? «Non vorrei incontrare la Roma: rimarrebbero due italiane, poi ci sono grandi squadre e noi ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto».

