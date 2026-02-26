Il Bologna approda agli ottavi di Europa League grazie allo splendido 1-0 arrivato al Dall’Ara nella gara di ritorno contro il Brann. A ferire i norvegesi, rimasti in 10 nel primo tempo, è il nuovo arrivato Joao Mario, velenosissimo e perfetto nello scagliare la palla in rete. Lo stadio bolognese festeggia un passaggio del turno meritatissimo proprio grazie alla prodezza dell’ex Juventus, che si è fermato ai microfoni nel postgara poco dopo Lucumi.

Il commento postpartita di Joao Mario

Un primo gol in maglia rossoblù pesantissimo. «Sono molto contento del gol, è stato molto importante per la squadra per passare e qualificarci al prossimo turno. Sono davvero felice per la squadra e per questa soddisfazione per i nostri tifosi, che vivono per il calcio e li sentiamo sempre al nostro fianco. La qualificazione era il nostro obiettivo, perché vogliamo andare molto avanti in questa competizione».

Dal tuo arrivo il Bologna sta facendo sempre meglio. «Io sono felice di essere qui, sin dal mio arrivo ho sentito tanta fiducia da parte della società e dello staff tecnico, sto bene a Bologna in un gruppo incredibile, compatto, coeso, stiamo lavorando tutti insieme per vedere il Bfc grande. Tutti insieme andiamo in questa direzione, io per primo».

Roma o Friburgo: quale preferiresti come avversaria? «Qualunque sarà l’avversaria, ci aspetta un turno difficile. Se devo scegliere Roma, visto che la conosciamo dal campionato» ha concluso Joao Mario.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook