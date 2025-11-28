Italiano convince l’Europa: Bologna maturo e prestazione totale

Il poker è servito: il Bologna vince la prima gara europea in casa, Bernardeschi fa il suo ritorno anche in Europa League e la classifica inizia a strizzare l’occhiolino. Il segreto? Ormai lo sanno tutti, il gruppo. Ma anche il suo condottiero, Vincenzo Italiano.

Vincenzo Italiano dopo Bologna-Salisburgo

«Forse perfetti non lo siamo, ma rispetto a inizio stagione siamo cresciuti: a luglio non eravamo questi, ma un po alla volta abbiamo aggiunto tante cose» dice il mister. Una crescita visibile, che si è riversata anche sulla classifica: «Il piazzamento ci soddisfa e poteva essere migliore senza i punti lasciati per strada contro il Brann. Il rammarico di quella partita. averla giocata in dieci per settanta minuti. Adesso siamo a due punti dall’ottavo posto, la classifica è cortissima e ci sarà da battagliare fino alla fine».

Neanche sul 3-1 si sono accontentati, nonostante abbiano concesso qualche ripartenza non poco rischiosa: «I ragazzi sono stati bravi perché davanti alla porta hanno concretizzato le tante occasioni create. Quando sono entrati Fabbian e Dominguez potevamo anche fare altri gol» dice Italiano, che non ha mai smesso di spingere i suoi ragazzi fino al triplice fischio. «I pericoli corsi in difesa? Abbiamo commesso l’errore di pensare che la partita fosse in ghiaccio e abbiamo abbassato la guardia. In una notte così ci può stare, ma meglio evitarlo in futuro» confessa.

What a comeback, Federico

Una partita corale, il cui risultato è frutto di una grande prestazione collettiva. Ma una delle note più liete è di certo il ritorno europeo di Federico Bernardeschi: «Ha gamba, forza fisica, qualità: tutto quello che ci aspettavamo» – afferma Italiano, poi fa il punto sui compagni di reparto infortunati – «Vediamo se riusciamo a recuperare Cambiaghi e Rowe per lunedì con la Cremonese». Quanto a Immobile, invece: «Ciro deve togliere dalla testa il timore di avere delle ricadute, ma sta tornando anche lui».

Infine, un simpatico commento su Miranda, altro uomo partita: «A volte riprendiamo Juan in allenamento e lui si infastidisce, ma è il suo modo per dire che poi in partita non stacca mai la spina» – racconta il mister – «Io credo che possa migliorare anche quell’aspetto».

(Fonte: Massimo Vitali, Il Resto del Carlino)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook