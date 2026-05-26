Italiano e il Bologna, l’incontro decisivo è arrivato: Napoli e Milan possono cambiare tutto

Tra il Bologna e Vincenzo Italiano il momento della verità è ormai arrivato. Il confronto con la dirigenza rossoblù, atteso nelle prossime ore, sarà decisivo per capire se il rapporto tra il tecnico siciliano e il club potrà proseguire oppure se le strade si separeranno già in estate.

A fare rumore sono state soprattutto le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore a La Repubblica – che vi abbiamo riportato qui. Per la prima volta, infatti, Italiano non ha escluso apertamente l’addio: un’apertura che genera dubbi e riflessioni intorno al suo futuro, nonostante un contratto ancora valido fino al 2027.

Il futuro tra Bologna e Italiano: quanto incide, e ha inciso, l’aspetto emotivo

Dietro questa situazione, secondo quanto scritto da Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, ci sarebbe anche un aspetto emotivo. Alcuni momenti vissuti nelle ultime settimane al Dall’Ara hanno lasciato il segno nel tecnico rossoblù, infastidito da una parte delle critiche ricevute dopo i risultati non del tutto positivi di fine stagione.

Nulla che possa essere definito una rottura con l’ambiente bolognese, ma abbastanza da creare qualche crepa in un rapporto che fino a pochi mesi fa sembrava solidissimo.

I cambiamenti nel domino delle panchine

Nel frattempo il valzer delle panchine continua a muoversi, e pure con una certa rapidità. Il Napoli segue Italiano da tempo e De Laurentiis lo considera uno dei candidati principali per il post-Conte. Tuttavia l’improvvisa separazione tra il Milan e Massimiliano Allegri potrebbe cambiare gli equilibri: l’ex Juventus piace molto al presidente azzurro e il suo nome rischia di modificare l’intero domino degli allenatori.

In questo caso, anche le scelte di Italiano sarebbero direttamente ricalibrate. Se le big dovessero virare su altri profili, il Bologna tornerebbe ad avere maggiori possibilità di trattenerlo.

Il Bologna aspetta risposte

Ma il summit con la società non servirà soltanto a parlare di permanenza o addio. Sul tavolo finiranno anche e soprattutto gli obiettivi futuri. Italiano vuole garanzie tecniche per continuare a costruire un Bologna competitivo e capace di tornare stabilmente in Europa.

La Conference League, come spiegato dallo stesso allenatore, è un obiettivo concreto e perfettamente in linea con la crescita del club rossoblù.

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