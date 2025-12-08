Vincenzo Italiano, tra il tabù Olimpico e un punto d’oro

Prima di ieri, Vincenzo Italiano aveva all’appello, contro la Lazio, all’Olimpico, 4 sconfitte e un pareggio. Dopo ieri, il tabù si conferma: 4 sconfitte e 2 pareggi. Quello di ieri pomeriggio è un punto d’oro per il Bologna, che crea e trema, salvata in più occasioni da uno stratosferico Ravaglia e dal sacrificio di De Silvestri.

Il postpartita di Italiano: un Bologna che sa reagire

Un punto, quello di ieri, che vale il -2 dal quarto posto attualmente occupato dalla Roma, caduta in quel di Cagliari, inaspettatamente. Vale anche un punto in più sul Como, sul quale è tragicamente passato l’Inter. Ed è un punto che arriva in una giornata dove le squadre di casa avevano tutte vinto: insomma, come abbiamo detto, è davvero un punto d’oro e un segnale che sì, il Bfc è ancora vivo.

Dopo un Lucumi ai box e un Casale recuperato all’ultima curva, Italiano si deve inventare un De Silvestri d’emergenza, facendo i conti anche con le assenze di Vitik, Freuler e Skorupski, senza che si sia dovuto rimpiangere nessuno. Le sirene dell’infermeria suonano da mesi, ma Italiano continua a fare finta di niente, a ragione. Un punto che fa sorridere, anche se, come ha detto l’allenatore in conferenza stampa, «potevamo fare di più nei 10′ in superiorità numerica».

«Siamo stanchi anche noi, giochiamo ogni 72 ore – ha continuato mister Italiano – e dietro siamo in grande emergenza. Oggi avrei premiato sia De Silvestri che Ravaglia come MVP: con questa gente si va lontano, sono felice di averli io a disposizione. Se superiamo questo momento di difficoltà, poi ci divertiremo», ha proseguito l’allenatore, con gli occhi fissi sul calendario fitto fitto di febbraio.

Immobile, ieri, non è sceso in campo. «Troppe emozioni per giocare, gli hanno riservato un’accoglienza fantastica. Ora lui ha circa 15′, non era questa la partita per iniziare a metterlo in moto, visto che ha anche giocato giovedì con Parma». Contro la Lazio il Bologna è andato sotto, per poi riprendere il bandolo della matassa e pareggiare: «Mi godo la reazione immediata, questo gruppo fa sempre prestazione. Abbiamo perso con la Cremonese tentando 30 tiri, e oggi ce la siamo giocata. Se resisteremo a questo tour de force, poi ci divertiremo. Casale forse si è stirato, ma vedremo in questi giorni. Un rinforzo a gennaio? Nel pacchetto dei centrali, anche a livello numerico…» ha concluso Italiano.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

