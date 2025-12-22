Italiano dopo Napoli-Bologna: «Dovevamo fare una partita di livello, non ci siamo riusciti»

È un Vincenzo Italiano deluso quello che si è presentato alle interviste post Napoli-Bologna di Supercoppa Italiana. La partita è finita 2-0 per i partenopei, mentre il Bologna non è riuscito a incidere nei 90′.

Va dato però atto al mister nato a Karlsruhe di essere riuscito, anche grazie alla lotteria dei rigori di venerdì scorso, di aver raggiunto una finale che non aveva pronosticato nessuno. Ed è questo che traspare dalle parole del mister, scontento del risultato ma fiero del percorso fatto in questa Supercoppa.

Le parole di Vincenzo Italiano dopo Napoli-Bologna

Sulla prestazione del Napoli e del suo Bologna: «Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile contro una squadra che oggi ha overperformato con tutti i suoi componenti e con un Neres in stato di grazia.

Secondo me, nel secondo tempo Lewis ha avuto la palla per riaprire la partita. Sul 2-0 la partita si è chiusa, però è inutile stare qui ad analizzare quello che è successo in campo. Il Napoli ha fatto una grande partita e ha meritato.

Noi abbiamo dato tutto, ma dovevamo fare una partita di livello assoluto e non ci siamo riusciti. Noi usciamo dal campo a testa alta, perchè arrivare in finale non è mai semplice. Questo ci lascia tanto. Lavoreremo sugli errori, lavoreremo per crescere e per migliorare. Non dobbiamo abbassare la guardia, abbiamo tante competizioni ancora davanti a noi».».

Sulla partecipazione inedita della Supercoppa Italiana: «È un peccato. Il cammino è stato bello, queste sono sono partite che rimangono, ti fanno crescere. Sono sicuro che ci porteremo poi in campionato, in Coppa Italia e in Europa League questa esperienza, perché è un’esperienza importante per tutti, per me, per i ragazzi, per la società. È una crescita ulteriore».

Italiano su Ravaglia il lacrime dopo Napoli-Bologna: «Ha fatto grandi cose nella semifinale, è successo quel mezzo infortunio sul 2-0 ma non cambia quello che ha fatto. È un ragazzo che probabilmente era il primo a tenerci questa sera, per la sua bolognesità. È attaccato a questa maglia, ha i colori rossoblù tatuati addosso.

Rimpianti? «No, nessun rimpianto. Ho visto ragazzi che hanno dato tutto. Abbiamo cercato di iniziare il più offensivi possibili, con Odgaard mezzo centrocampista e mezzo attaccante per cercare di metterli in difficoltà quando riconquistavamo palla.

Loro quando abbassano quel blocco è difficile scardinarli, abbiamo forzato tante giocate e forse abbiamo sbagliato questo. Non c’è nulla da aggiungere a quello che ho detto prima, abbiamo fatto il massimo. Avevamo di fronte i Campioni d’Italia in carica, con un organico ricco di elementi categoria. Secondo me abbiamo onorato questa competizione».

