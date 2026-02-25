Zaniolo-Italiano, dai complimenti alla suggestione di calciomercato: il Bologna ci proverà?

Uno scambio di complimenti alla luce del sole tra due “avversari”. Non il solito complimento di un allenatore alla squadra avversaria. Ma un vero e proprio endorsement per le qualità di un giocatore in pubblica piazza: Vincenzo Italiano e Nicolò Zaniolo, il duo che non ti aspetti.

Uno, allenatore del Bologna dalla scorsa stagione e contratto alla mano anche per la prossima. L’altro fantasista e numero 10 dell’Udinese, in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray. Due destini scritti o quasi che hanno incrociato i loro destini lunedì nella serata di Serie A che ha chiuso il 26° turno.

Parole non scontate

Una scena genuina in diretta nazionale. Italiano ha fatto i complimenti a Nicolò Zaniolo in diretta tv, davanti a tutti, a fine gara. Ha ribadito il concetto davanti alle televisioni, senza glissare come spesso capito nascondendosi dietro il solito adagio “Sono cose di campo”.

Dall’altra parte, Zaniolo, che ha vissuto anni difficili alla ricerca della miglior forma e del miglior contesto possibile dopo gli infortuni e l’addio alla Roma, ha ringraziato il tecnico rossoblù sui social. Le belle parole spese nei suoi confronti non erano scontate, ha detto il numero 10 dell’Udinese, e per questo hanno fatto sorridere il fantasista di proprietà del Galatasaray.

Un futuro comune?

Per il momento il siparietto si chiude lì. Un semplice apprezzamento reciproco: Italiano per le qualità tecniche e fisiche di Zaniolo; Nicolò per i complimenti tutt’altro che scontati da un tecnico apprezzato in tutto il torneo di Serie A.

Poi c’è il retroscena, il non detto. Italiano è convinto ancora di proseguire a Bologna e Zaniolo ha comunque un futuro in bilico perché nonostante si trovi bene in Friuli, l’Udinese deve decidere poi a fine stagione se spendere i 10 milioni del suo riscatto. Dovesse esserci una possibilità, il Bologna potrebbe provarci per Zaniol0? Chissà, la certezza è che il parere del mister sarebbe certamente positivo.

fonte: La Gazzetta dello Sport

