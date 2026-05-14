Verso Atalanta-Bologna: le ultime da Bergamo

Passata la trionfale trasferta di Napoli, che ci ha ridato un Bologna come non lo vedevamo da diverse settimane, e superata la finale di Coppa Italia, i rossoblu tornano al lavoro con una consapevolezza in più. Anche se difficilissimo, il cammino per tornare in Europa, sotto forma della Conference, è tecnicamente ancora possibile.

Perché non crederci, allora, contro l’Atalanta? Di certo servirà il miglior calcio dai ragazzi di Italiano, ma anche una buona conoscenza degli avversari non guasta mai. In vostro aiuto, almeno per quest’ultimo punto, veniamo noi, con la consueta radio che riparte da Bergamo.

Una Dea “segreta”

Nella settimana che conduce a questo scontro diretto, l’Atalanta di mister Palladino si è allenata di mattina, sempre a porte chiuse. Un ruolo fondamentale in tutti gli sport, quello della serenità al lavoro, che dovrebbe aiutare i nerazzurri a trovare la giusta concentrazione in vista di domenica. Perché anche loro si giocano qualcosa…

Un prezioso premio per Percassi

Assieme a Claudio Ranieri e Maresca, anche l’ad bergamasco Percassi ha ricevuto il premio intitolato a Gianni Di Marzio per il miglior dirigente del campionato. Il prezioso riconoscimento, voluto dalla famiglia Di Marzio, è giunto ormai alla terza edizione e continua ad onorare i più importanti profili del mondo dello sport giocato e del dietro le quinte.

Gli infortunati dell’Atalanta

Oltre allo squalificato Hien, la Dea non potrà contare su tre assenti. Per la caviglia di Scalvini, il ginocchio di Bernasconi e il femorale di Kossounou la stagione è infatti finita.

Tre, infine, sono i diffidati, da tenere d’occhio per il rush finale: Djimsiti in difesa, De Ketelaere e Krstovic in attacco.

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