Baldini e l’Italia dei giovanissimi: i convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia

Con l’amarezza ancora presente per la mancata qualificazione al Mondiale, l’Italia cerca di ripartire con una nuova determinazione verso i prossimi obiettivi. Nella serata di oggi, il ct ad interim della nazionale azzurra Silvio Baldini, ha diramato la lista dei 24 giocatori che prenderanno parte alle prossime amichevoli del 3 e del 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia. Due partite esclusivamente utili per il ranking FIFA dei prossimi sorteggi.

Dopo la terza esclusione di fila degli azzurri al mondiale, il successore di Gattuso ha voluto attuare una prima rivoluzione scegliendo di puntare sui giovani.

L’Italia di Baldini: l’età media è 20,6 anni

Tra i 24 giocatori convocati da Baldini infatti, 19 di questi non hanno mai esordito in maglia azzurra e l’età media della rosa è 20 anni e 6 mesi. L’unico veterano presente in lista ad alzare l’età media è il capitano classe 1999 Gianluigi Donnarumma. Per il resto, sono presenti 4 giocatori classe 2008, 3 classe 2006, 7 classe 2005 e 9 classe 2004.

Tra i giovanissimi scelti dal ct, Francesco Camarda del Milan in prestito al Lecce, il difensore atalantino Honest Ahanor e la coppia del Borussia Dortmund Samuele Inacio e Luca Reggiani.

Tra i convocati è presente anche un giocatore di Serie C ovvero Giacomo Faticanti. Il centrocampista classe 2004, cresciuto nei settori giovanili di Frosinone e Roma, gioca attualmente nella Juventus Next Gen e ha concluso la stagione 2025/26 con un totale di 38 presenze, 3 gol e 2 assist.

La lista completa dei 24 convocati

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone); Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund); Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma); Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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