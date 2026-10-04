Bologna è pronta alla festa: venduti già 24.000 biglietti per Italia-Turchia

Era da tempo che la nazionale azzurra non divertiva così tanto. La gara contro la Francia ha confermato il trend avviato in Turchia e, domani, al Dall’Ara di Bologna arriveranno proprio i ragazzi di Montella, impegnati in un tentativo di rivalsa dopo i quattro gol subiti nel match di andata.

Pur senza alcune delle sue stelle più preziose, la nazionale del Bosforo ha attirato allo stadio comunale emiliano ben 1.800 tifosi ospiti, integrati nella conta di oltre 24.000 tagliandi già battuti da Vivaticket. Come riportato da Massimo Vitali de il Resto del Carlino, il conto viene ingrandito anche dal migliaio di ragazzi delle scuole calcio che avrà l’onore di vedere il proprio sogno chiamato Italia faccia a faccia, sperando di portare bene ad una selezione in netta ripresa.

Il Dall’Ara si prepara per gli Azzurri

L’Italia, per preparare la sfida, sta utilizzando il centro tecnico di Casteldebole. Sono state diverse le storie sul profilo Instagram degli Azzurri che hanno ritratto Mancini all’interno del Galli, intento a caricare i suoi ragazzi sullo stesso prato dove ogni settimana i felsinei preparano i propri impegni.

Al momento dell’arrivo al campo, peraltro, Mancio ha trovato la dirigenza rossoblu al completo, accompagnata dall’allenatore Palladino in un commiato di benvenuto che ha confermato il sodalizio tra la città turrita e la FIGC.

Iniziative moderne: Bologna è all’avanguardia

A testimoniare questa storica intesa, che ha portato gli Azzurri in città, ci pensa una serie di servizi interesssanti volti a promuovere una migliore esperienza anche per i meno fortunati. Per i ciechi è infatti previsto un servizio di audiodescrizione del match, al quale ci si potrà connettere anche dal divano.

Sarà infine presente una “Quiet Room”, adibita in favore degli atleti paralimpici della FIGC che assisteranno all’incontro. Insomma, al Dall’Ara è tutto pronto: ora manca soltanto il fischio d’inizio e potrà cominciare lo spettacolo.

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