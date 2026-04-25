Riecco Wesley, Dybala dalla panchina: ecco la probabile formazione della Roma anti-Bologna

Lo avevamo anticipato già durante la scorsa puntata della Radio: Dybala e Wesley sono tornati a disposizione della Roma. I tempi di recupero sono stati decisamente più lunghi per La Joya che, dopo aver sostenuto un’operazione, ci ha messo quasi due mesi a tornare in gruppo. Non a caso è praticamente impossibile vederlo stasera dal primo minuto. Questione opposta, invece, per il brasiliano, pronto a rientrare da titolare dopo la lesione riportata durante la sosta. Nell’amichevole tra Francia e Brasile si era fermato e ora è pronto a riprendersi la corsia come la aveva lasciata un mese fa.

Manu Koné ancora fuori, ma il centrocampo è già scritto

Non è andata altrettanto bene a centrocampo, dove Gasperini perderà Manu Koné. A causa di un infortunio al bicipite femorale, che gli ha fatto saltare le ultime quattro giornate di A, sarà ancora ai box almeno per la prossima settimana. Per il resto, i titolari giallorossi dovrebbero esserci tutti, dunque la formazione è quasi del tutto definita, con l’unica eccezione della trequarti. Il ballottaggio è tra El Shaarawy e Venturino, ma il faraone sembra favorito.

La probabile formazione della Roma

Gasperini, pertanto, ha già scelto dieci undicesimi degli uomini che giocheranno al Dall’Ara, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto. Con Svilar tra i pali, in difesa ci saranno Mancini, N’Dicka ed Hermoso. Wesley e Çelik occuperanno le due corsie, mentre in mezzo al campo vedremo il solito Cristante assieme a Pisilli. El Aynaoui, invece, partirebbe dalla panchina. Il tridente, infine, sarà composto da Malen, Soulè ed El Shaarawy.

Fonte: Stadio

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