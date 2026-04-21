Roma: contro il Bologna si rivedono due titolari

Roma e Bologna, le due squadre che hanno saputo tenere alta la bandiera italiana in Europa League dando spettacolo e reti al pubblico internazionale, tornano a sfidarsi un mese dopo. E, se in coppa sono stati i rossoblu ad avere la meglio, questa volta la lupa sarà ancora più affamata.

Attualmente al sesto posto della classifica, la squadra di Gasperini si trova in una zona di classifica ancora favorevole, sì, ma in calo netto. In più il pareggio contro l’Atalanta non ha aiutato ad allargare il margine tra le due società, ragione per cui servirà una prestazione importante al Dall’Ara al fine di ritrovare certezze. Dunque i rossoblu avranno l’occasione di riaccendere una fiamma in una stagione ormai sul viale del tramonto, sfruttando dolci ricordi. Ma non bisogna illudersi: in campo sarà battaglia e i capitolini sono nettamente favoriti.

La Roma ritrova Dybala

Al termine di una stagione complicata dal punto di vista fisico, Paulo Dybala vuole reagire con un ultimo mese da leoni. Dal punto di vista contrattuale, l’argentino vorrebbe tornare a vestire la maglia giallorossa anche nella prossima stagione. Ma in campo i problemi sono stati diversi. Ad ogni modo,La Joya, che quest’anno ha segnato appena due reti in A, è tornata a lavorare in gruppo regolarmente per la prima volta, così come Wesley. Il brasiliano che, all’esordio in campionato, aveva subito purgato proprio i rossoblu.

Dovbyk a parte

Ma non è finita qui. Dal più recente report giallorosso, infatti, emerge un’altra notizia importante per Gasperini. Dovbyk, Koné, Rensch e Pellegrini stanno continuando il lavoro a parte e, per l’olandese, la sfida del Dall’Ara potrebbe essere quella del rientro. Il francese, invece, dovrebbe tornare nelle prossime due settimane, giusto in tempo per la corsa Champions.

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