Bologna-Sassuolo: i rossoblu ritrovano due ex

Non sarà soltanto Benjamin Dominguez il grande ex di questo primo derby emiliano. La sfida tra Bologna e Sassuolo sancirà anche il ritorno al Dall’Ara di una meteora della passata stagione rossoblu. Ibrahim Sulemana ha giocato soltanto per pochi mesi con la maglia dei felsinei, deludendo le aspettative e faticando ad ambientarsi. Oggi, però, può avere la sua chance di dimostrare ai suoi vecchi tifosi il suo vero valore.

Incognita Sulemana

Arrivato in prestito dall’Atalanta nel calciomercato estivo del 2025, Sulemana doveva essere il jolly del centrocampo rossoblu. Giovane e promettente, pur non essendo il preferito nelle gerarchie di Italiano, Ibra si trovava comunque davanti la possibilità di giocare per una squadra di alto livello.

Tuttavia, la sua residenza bolognese è stata un grande rimpianto. Troppe poche presenze, troppo poco impatto e, come copertina, la chiusura sbagliata su Baturina a Como che ha regalato a Fabregas un punto importante.

Il dolce Benja

Pur non essendo esploso definitivamente nel modo in cui i tifosi si sarebbero aspettati, Dominguez ha comunque messo in mostra sprazzi importanti del suo talento sotto le Due Torri. Esplosivo, tecnico e affamato, l’argentino è riuscito a sopperire ad un fisico non ottimale adattandosi alla Serie A come meglio non poteva. Il suo sforzo non è stato abbastanza per restare a Bologna a lungo, ma gli ha comunque garantito la permanenza in Italia con la maglia del Sassuolo.

I neroverdi, che hanno puntato sul Nene nell’ultima sessione di calciomercato, hanno anche un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Insomma, anche se non è mai stato un uomo copertina, a differenza di Sulemana, Benja ricorderà sempre con affetto la città Dotta.

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