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Bosnia-Italia: arbitra uno tra i migliori, ma riaffiora un amaro ricordo per gli azzurri
Per Bosnia-Italia è stato scelto Turpin, uno degli arbitri più affidabili in Europa. Ma il suo nome riporta alla mente ricordi tutt’altro che felici per gli azzurri.
Per una sfida che pesa parecchio, anche la scelta dell’arbitro non passa inosservata. Per Bosnia-Italia, la UEFA ha deciso di affidarsi a una garanzia del panorama europeo: Clément Turpin. Il direttore di gara francese, premiato pochi mesi fa come miglior arbitro al mondo dall’IFFHS, è una sorta di “certezza” nelle partite più delicate. Una designazione che comunica indirettamente ma anche chiaramente l’importanza del match di Zenica.
Bosnia-Italia: l’arbitro che riapre cassetti della memoria (non proprio felici)
Eppure, guardando al passato, i ricordi non sono poi così sereni. Il nome di Turpin, infatti, riporta alla mente una serata tutt’altro che felice: era lui a dirigere Italia-Macedonia del Nord nel 2022, la partita che segnò la clamorosa esclusione dell’Italia dai Mondiali. Un episodio che si spera resti soltanto in quel cassetto della memoria.
Turpin: l’arbitro delle grandi occasioni
Nel panorama arbitrale europeo, Turpin è da tempo considerato una sorta di “uomo delle emergenze”, uno di quelli a cui affidare i match più complessi. Non sorprende quindi vederlo spesso protagonista anche nelle sfide che coinvolgono club italiani: dalla semifinale di Champions tra Inter e Milan nel 2023, fino al confronto di Europa League tra Milan e Roma nella stagione successiva. Più recentemente, ha incrociato anche la Nazionale, dirigendo la gara contro Israele a Udine.
Gli episodi discussi
Naturalmente, come accade per tutti gli arbitri di alto livello, anche la sua carriera non è stata immune da episodi discussi. Tra quelli più ricordati, c’è la direzione di Porto-Milan nella Champions 2021-22, che fece molto discutere, anche per il mancato intervento del VAR.
Un altro episodio controverso risale invece alla scorsa stagione, nella sfida tra Athletic Bilbao e Roma: in quell’occasione, l’espulsione di Hummels per una presunta chiara occasione da rete fece storcere il naso a molti.
Però, ecco, l’esperienza e l’affidabilità non mancano, ma anche qualche precedente “ingombrante” accompagna la designazione. Martedì, a Zenica, l’Italia si affiderà soprattutto al campo, con l’auspicio che il nome dell’arbitro cambi significato per questa Italia.
Fonte: Gazzetta.it
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