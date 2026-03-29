Per una sfida che pesa parecchio, anche la scelta dell’arbitro non passa inosservata. Per Bosnia-Italia, la UEFA ha deciso di affidarsi a una garanzia del panorama europeo: Clément Turpin. Il direttore di gara francese, premiato pochi mesi fa come miglior arbitro al mondo dall’IFFHS, è una sorta di “certezza” nelle partite più delicate. Una designazione che comunica indirettamente ma anche chiaramente l’importanza del match di Zenica.

Bosnia-Italia: l’arbitro che riapre cassetti della memoria (non proprio felici)

Eppure, guardando al passato, i ricordi non sono poi così sereni. Il nome di Turpin, infatti, riporta alla mente una serata tutt’altro che felice: era lui a dirigere Italia-Macedonia del Nord nel 2022, la partita che segnò la clamorosa esclusione dell’Italia dai Mondiali. Un episodio che si spera resti soltanto in quel cassetto della memoria.

Turpin: l’arbitro delle grandi occasioni

Nel panorama arbitrale europeo, Turpin è da tempo considerato una sorta di “uomo delle emergenze”, uno di quelli a cui affidare i match più complessi. Non sorprende quindi vederlo spesso protagonista anche nelle sfide che coinvolgono club italiani: dalla semifinale di Champions tra Inter e Milan nel 2023, fino al confronto di Europa League tra Milan e Roma nella stagione successiva. Più recentemente, ha incrociato anche la Nazionale, dirigendo la gara contro Israele a Udine.

Gli episodi discussi

Naturalmente, come accade per tutti gli arbitri di alto livello, anche la sua carriera non è stata immune da episodi discussi. Tra quelli più ricordati, c’è la direzione di Porto-Milan nella Champions 2021-22, che fece molto discutere, anche per il mancato intervento del VAR.

Un altro episodio controverso risale invece alla scorsa stagione, nella sfida tra Athletic Bilbao e Roma: in quell’occasione, l’espulsione di Hummels per una presunta chiara occasione da rete fece storcere il naso a molti.

Però, ecco, l’esperienza e l’affidabilità non mancano, ma anche qualche precedente “ingombrante” accompagna la designazione. Martedì, a Zenica, l’Italia si affiderà soprattutto al campo, con l’auspicio che il nome dell’arbitro cambi significato per questa Italia.

Fonte: Gazzetta.it

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