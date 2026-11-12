FIGC, tra faide e giochi di potere

Le spiegazioni hanno perso il filo logico da un bel pezzo. Rimane l’amarezza per un vuoto di potere riempito dai tanti, a volte troppi, che detengono le briglie del calcio italiano. Gli ultimi sette mesi della storia cronologica interna alla FIGC somigliano a una commedia all’italiana. Tante risate, pochi sbadigli e finale agrodolce, anche se ancora da scoprire. Dalla sciagurata notte di Danzica, punto finale dell’avventura istituzionale di Gravina, alla protesta di Galliani nei riguardi di Malagò, mentre stasera si gioca Italia-Francia in un’Meazza’ tutto esaurito.

Ricapitolando: l’ex presidente federale Gabriele Gravina rassegna le dimissioni all’inizio di aprile, ponendo fine al malcontento di buona parte dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori. Le pressioni arrivarono pure da una larga fetta politica; poi Malagò, presentato come il perfetto connubio tra punto di (ri)partenza e capacità gestionali. La sua incandidabilità, portata avanti da un senatore della Lega e smentita dall’Anticorruzione, mentre Malagò, personalità istituzionale in toto, tenta di rivoluzionare il calcio italiano avvalendosi dell’aiuto di forze parlamentari.

FIGC – L’ago nel pagliaio

Malagò aveva messo d’accordo Serie A, Assocalciatori e Assoallenatori, che pur parteggiavano con la continuità per Gravina. Detto fatto, l’ex presidente del CONI al timone e le vele spiegate verso un orizzonte che solamente noi italiani riusciamo a vedere – e credere – così limpido. Dopo quattro mesi, in ogni caso, Malagò è stato scaricato dai vari Marotta, Percassi, Ulivieri, Calcagno, che tentano di investire sulla candidatura del senatore 82enne Adriano Galliani. In questo periodo scoppia la grana interna all’AIC (Associazione italiana calciatori) sul fondo di fine carriera. Tempi tesi anche per gli allenatori (che devono gestire dei contrasti di categoria) e mondo arbitrale: in quest’ultima sfera, dopo aver cambiato guida ed eletto presidente Massini, c’è già il timore di un possibile ricorso. Le questioni sono segnalate da Giorgio Marota, nell’edizione odierna di Stadio.

In compenso la rivoluzione vituperata e decantata non c’è stata. La FIGC, o meglio Malagò, aveva scelto Maldini e Leonardo per il nuovo corso, con tanto di conferenza stampa che ribadiva lo stacco dal passato. Tuttavia, sfumato il sogno Guardiola si era ripiegato su Pirlo, travolto a sua volta dalla sponsorizzazione all’agenzia di scommesse russa e ‘ineleggibile’ per questo sulla panchina della nazionale. Lasciano così in un batter d’occhio Maldini e Leonardo, parentesi tragicomica, e si torna all’usato sicuro, a chi aveva abbandonato ma è tornato, pentendosi di quell’addio di metà agosto 2023.

La sintesi

Roberto Mancini è tornato in sella sulla panchina della nazionale italiana, forte di un clamoroso europeo vinto e di una fragorosa mancata qualificazione ai mondiali. Il ‘Mancio’ ha ridato brio, leggerezza e risultati a una nazionale in forte decadenza. La parte politica e istituzionale che sta dietro al campo e galleggia annaspando nelle retrovie non ha aiutato nell’ennesimo ribaltone. Prima la polemica tra FIGC e CONI per la scelta di Bianchedi capodelegazione poi il commissariamento della federazione, scegliendo come commissario lo stesso presidente commissariato. Ora torniamo a sopra: Galliani che contesta la commissione istituita da Malagò per valutare le candidature e ha presentato ricorso attraverso un tribunale federale, che proprio domani si pronuncerà in merito.

In mezzo alle baruffe e alle sottigliezze di un sistema colmo di potere ma vuoto nelle figure che dovrebbero rappresentarlo c’è l’Italia. Una nazionale ferita nell’orgoglio ma sempre pronta a ripartire per rincorrere una legittimità ai minimi storici. In tutto questo, in realtà, il campo è chiaramente lasciato in disparte: occorre farsene una ragione e affidarsi ai vecchi saggi che con poche parole, spiegavano la complicatezza delle esistenze. Prima il manico, poi la scopa. Già, dovremmo prenderli alla lettera.

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