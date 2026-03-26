Italia, oggi la semifinale playoff: come si arriva ai Mondiali

Cominciano oggi i cinque giorni più delicati e pesanti per calcio italiano. Dopo due edizioni mancate, la Nazionale italiana rischia seriamente di mancare per la terza volta di fila la fase finale dei Mondiali, quelli di quest’anno 2026, che si disputeranno in estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Se l’Italia ci andrà o meno, lo scopriremo stasera o al limite lunedì sera. Sì, perché come nelle ultime due occasioni, gli Azzurri si devono arrendere a passare tramite i playoff per sperare di tornare alla fase finale della manifestazione iridata. Dopo essere stata preceduta dalla Norvegia, anche in questa edizione delle qualificazioni, la Nazionale italiana dovrà giocarsela in 180 minuti.

Semifinale contro l’Irlanda del Nord

Questa sera, a Bergamo, su precisa scelta del CT Gattuso, la Nazionale sfiderà l’Irlanda del Nord. Come quattro anni fa a Palermo, gli Azzurri giocarono con la Macedonia del Nord. Si tratta di fatto di una semifinale, in gara secca. Chi vince, va in finale.

Lo stesso meccanismo di quattro anni fa. In finale, gli Azzurri o gli irlandesi saranno attesi da Galles o Bosnia Herzegovina, che a loro volta a Cardiff giocano l’altra semifinale sorteggiata. Un mini torneo che lascia pochissimo spazio a errori e indecisioni.

Quattro anni fa, la squadra di Mancini venne sconfitta dalla Macedonia al 94’ da un gol di Trajkovski, peraltro di casa in Sicilia. E non si giocò tutte le sue carte, fino in fondo nella finale che poi premiò il Portogallo.

La finale lunedì sera si giocherà o a Cardiff o a Zenica, per via del sorteggio che h premiato come “prima” semifinale quella tra britannici e balcanici.

Meccanismo crudele

Il meccanismo dei playoff Mondiali della UEFA risulta piuttosto crudele, presto potrebbe cambiare. Tuttavia, per il momento si va avanti così, senza dimenticare che già nel 2018 un meccanismo più “semplice” aveva punito l’allora Nazionale di Giampiero Ventura.

In quell’occasione, la Nazionale italiana giocò un playoff di andata e ritorno con la Svezia, perdendo in Scandinavia e raccogliendo un deludente 0-0 a San Siro. Insomma, l’attesa e la pressione è tanta, non resta che affidarsi alla voglia di rivalsa di Gigio Donnarumma e compagni.

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