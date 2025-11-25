La marcia di Salisburgo

Come di consueto, apriamo la nostra radio con la puntata introduttiva per quanto riguarda il Salisburgo, prossima avversaria europea di un Bologna che ha bisogno di punti. Fort Dall’Ara sarà schierato, la squadra è in fiducia: basterà per superare la regina austriaca?

La stoccata della sorte

Il Salisburgo, va detto, non è storicamente fortunato con gli infortuni. Pur essendo un club composto da parecchi giovani in rampa di lancio, come i passati Haaland e Szoboszlai, infatti, dovrà fare a meno di ben sette interpreti. A partire dalla punta Konaté, fuori da un anno per una rottura al crociato, e dal suo collega Onisiwo, passando per i centrocampisti Omoregie e Kawamura, la situazione sembrerebbe già tragica. Ma occorre tenere conto anche del giovane portiere Zawieschitzky, promessa diciottenne, e dei centrali Chase e Mellberg. Insomma, se i rossoblu non se la passano benissimo, neppure i loro prossimi avversari godono della piena salute.

Un periodo complesso

Capiti i problemi con l’infermeria, ora potrete intendere le ragioni del recente calo in campionato della formazione Red Bull. Dopo un filotto di quattro successi consecutivi tra coppe e campionato, conclusosi con la trasferta olandese dell’ultima giornata europea, i ragazzi di Letsch hanno subito due brutte battute d’arresto. Se il pareggio con lo Sturm è comprensibile, visto il valore degli avversari, lo stesso non si può dire per la sconfitta interna contro il WSG, decima forza del campionato. Il 2-3, maturato dopo il doppio vantaggio casalingo, fa ancora più male: lo dobbiamo attribuire alla distrazione, a un calo fisico o al pensiero dell’impegno infrasettimanale? Difficile a dirsi, ma il Bologna deve imparare da quel match, capendo dove potersi inserire per far male agli avversari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook