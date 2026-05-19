Gli Stadi dei Mondiali – Episodio 5: NRG Stadium

Il nostro viaggio on the road per gli stadi dei Mondiali continua passando per il Texas. A Houston, infatti, ha sede l’NGR Stadium, che ospiterà cinque gare dei gironi, un sedicesimo e un ottavo di finale. Sette incontri, dunque, per l’esordio assoluto nella competizione della Space City.

La città

Houston è la città più popolosa del Texas e la quarta degli interi Stati Uniti. Fondata nel 1836, prende il nome dall’omonimo generale a stelle e strisce, eppure non è una località d’armi. Piuttosto, la Space City si contraddistingue per una raffinata cultura, dalla NASA che qui ha sede alle numerose, prestigiose università.

Per quanto riguarda il clima, Houston è uno dei poli più inquinati dell’intero pianeta. Il cado afoso è tipico della zona, così come le torrenziali precipitazioni: chi raggiungerà l’NRG Stadium dovrà ricercare l’aria condizionata.

La posizione dello stadio

Situato nell’Astrodome Area, vivace quartiere a sud di Houston, lo Stadio è all’interno dell’NRG Arena, un area di 350.000 piedi fondata nel 1974. Proprio per la posizione favorevole, i prezzi restano alti: per la prima sfida, Germania-Curacao, i biglietti più economici costano quasi 500$.

La storia

Inaugurato nel 2002 con il nome di Reliant Stadium, l’impianto ospita incontri di MLS, NFL e il Texas Bowl, annuale gara del campionato collegiale di football. La prima partita giocatasi qui vide i padroni di casa sconfitti nettamente dai Miami Dolphins per 24-3.

L’impianto

L’NRG Stadium è nato con l’obiettivo ambizioso di essere il primo campo da football con il tetto retrattile. Se oggi questa sembra una normalità, nel 1997 questa era pura fantascienza. Dopo trenta mesi di lavoro e 352 milioni di dollari spesi, l’impianto fu ultimato negli ultimi mesi del 2001.

Già munito dei 71.500 posti che conserva ancora oggi, non è mai stato ristrutturato fino a questi mesi. Per essere tirato a lucido in ottica Mondiali, infatti, lo stadio sta affrontando piccoli lavori di ampliamento delle coperture, già totali sugli spalti.

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