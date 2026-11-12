Quanto vale la Nazionale italiana? Ecco la posizione nella classifica mondiale

La maglia azzurra torna protagonista e, anche stavolta, c’è un pezzo di Bologna a rappresentare l’Italia. Questa sera, nella sfida di Nations League iniziata da qualche minuto contro la Francia, Cambiaghi è tra i titolari della formazione di Roberto Mancini. Ma 0ggi, una particolare graduatoria pubblicata da Transfermarkt, permette di guardare alla Nazionale anche da una prospettiva economica: quella delle selezioni più preziose al mondo in base al valore di rosa dei calciatori convocati.

Italia nella top 10, ma davanti ci sono le grandi potenze

Secondo i dati della classifica, l’Italia occupa la settima posizione con un valore di rosa complessivo di 907 milioni di euro, frutto delle valutazioni di mercato dei 31 giocatori convocati. Un patrimonio importante, che tuttavia non basta per avvicinarsi alle primissime posizioni.

In vetta c’è proprio la Francia, avversaria di questa sera, con una rosa valutata 1,5 miliardi di euro e composta da 23 elementi. Alle sue spalle si trovano Spagna e Inghilterra, entrambe vicine a quota 1,4 miliardi. Completa il quartetto di testa il Portogallo, che supera il miliardo di euro. Seguono Brasile (927 milioni) e Argentina (921 milioni), entrambe davanti all’Italia.

L’Italia e il valore di rosa a confronto con Germania e Olanda

Una riflessione interessante può essere fatta confrontando il settimo posto italiano con le selezioni che seguono. La Germania si ferma a 874 milioni, mentre l’Olanda raggiunge quota 828 milioni. Due nazionali storicamente protagoniste del calcio internazionale che, almeno secondo questa graduatoria, hanno un valore di rosa inferiore a quello dell’Italia.

La Nazionale azzurra può dunque contare su un patrimonio superiore a quello di altre importanti realtà europee, pur restando distante dalle cifre delle prime tre classificate. Un dato che racconta anche la distribuzione del talento nel panorama internazionale.

Cambiaghi si prenderà la scena?

In questo scenario trova spazio anche Nicolò Cambiaghi. L’esterno rossoblù rappresenta in questo momento anche il Bologna all’interno di una Nazionale che, pur non figurando sul podio, può vantare un valore complessivo vicino al miliardo di euro.

Questa sera per lui non sarà solo una vetrina internazionale, ma avrà soprattutto la possibilità di trasferire anche con gli azzurri la capacità di incidere che sta sviluppando a Bologna.

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