Radio Mutti: Verso la Coppa

A poche ore dal match di Coppa Italia tra Bologna, campione in carica, e Parma, torna finalmente la radio. Tra i commenti di Cuesta e qualche considerazione sulle probabili formazioni, abbiamo tanto da analizzare, specialmente perché per i rossoblu questa gara non va presa affatto alla leggera. Il simbolo che portano sul petto ha un valore enorme e va rispettato a qualsiasi costo.

Le parole di Cuesta

Spezziamo gli indugi con ciò che l’insider migliore possibile, cioè l’allenatore dei Ducali, ha rivelato in conferenza stampa. Anzitutto, ha dichiarato di non aver ancora idea della formazione che schiererà in campo, dato che molto dipenderà da come i ragazzi si mostreranno durante le ore antecedenti il fischio d’inizio. La stanchezza, specialmente per una rosa costruita per giocare ogni sette giorni, sarà un fattore. Il Bologna, invece, è più profondo e abituato a calendari aspri, nonostante la recente sconfitta contro la Cremonese.

Nonostante queste considerazioni, però, il tecnico spagnolo non rinuncerà alla sua idea di gioco. Non fortunato durante l’1-3 maturato in campionato, ora il nuovo Parma conosce l’avversario che avrà di fronte ed è pronto ad essere ancora più offensivo e opprimente in costruzione. A immagine e somiglianza della sua guida, insomma.

Le assenze

Come di consueto, un occhio va puntato anche sulle assenze di giornata. Perché, se da un lato è pronto a rientrare Ciro Immobile, dall’altro alcuni giocatori importanti saranno ancora ai box. A partire dal portiere Suzuki, sostituito da Guaita, e Circati. La dea bendata, evidentemente, non sembra clemente con i gialloblu, che hanno perso pure Frigan e Ndiaye. Ovviamente, essendo alle prime fasi della Coppa, non ci saranno diffidati o squalificati, ma sembra che la piaga della sfortuna si sia già abbattuta abbondantemente sul Mutti Training Center. E i rossoblu riusciranno ad approfittarne? Aspettate qualche ora e vedrete.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook