In molti dicono che la classifica si inizia a delineare da dopo Natale, pertanto abbiamo deciso di prenderli alla lettera e aspettare proprio la prima giornata festiva della stagione per riprendere Scontri Diretti. D’altronde, prima avrebbe avuto poco senso, con parecchie squadre che si ammassavano nel raggio di pochi punti vista la minor quantità di impegni affrontati. Ma cos’è Scontri Diretti? Per chi lo scorso anno si fosse perso la rubrica, consiste nell’analisi degli incontri della giornata di A, con un focus particolare su quelli delle squadre che potrebbero lottare col Bologna, facendo scendere o salire Italiano e compagnia in classifica.

Lecce-Como

Partiamo col botto con uno degli anticipi di questa giornata di Serie A. Al Via del Mare di Lecce, i giallorossi ospiteranno un Como in cerca di risultati dopo i due ko contro Roma e Inter. Se nei big match Fabregas e i suoi soldati sono stati rimandati, però, di fronte alle piccole i Lariani diventano letali. Contro squadre che attualmente si trovano sotto in classifica, infatti, non hanno ancora mai perso. Ed è pure scomparsa la pareggite contratta a inizio stagione…

I pugliesi, invece, avranno l’onere di fuggire da una zona di classifica alquanto pericolosa, visto che il terzultimo posto dista appena quattro punti. Il successo contro il Pisa della scorsa settimana ha aiutato parecchio in questo senso ma, con la Fiorentina in ripresa, è sempre meglio guadagnare più terreno del dovuto. Poi si vedrà, anche perché Di Francesco sarà orfano del suo pilastro difensivo, Gaspar, fino alla fine della Coppa d’Africa.

Udinese-Lazio

A poco più di un’ora dal fischio finale di Lecce-Como, scenderanno in campo dall’altra parte d’Italia Udinese e Lazio. Gli ospiti hanno iniziato a guadagnare terreno nell’ultimo mese, dopo un avvio complesso causato anche dal blocco del mercato. Però non hanno ancora inserito le marce alte e, spesso e volentieri, i buoni risultati ottenuti non hanno avuto repliche nei fine settimana successivi. Intanto, però, oggi c’è un’occasione da non perdere, contro l’Udinese orfana di Okoye e proveniente da un secco 5-1 a Firenze. Una partita non basta per definire una crisi, ma di certo, specialmente visto il precedente, i bianconeri oggi sentiranno la pressione del momento.

Juventus-Pisa

Sembra che Spalletti abbia trovato la chiave decisiva per far funzionare la Signora, ma le ultime gare vinte sono state tutte molto aperte, contro squadre aggressive come Bologna e Roma. Ora allo Stadium arriverà il Pisa di Gilardino, che presumibilmente tenterà di difendere in maniera più rocciosa. Come si comporteranno i bomber bianconeri di fronte al muro toscano?

Roma-Genoa

Nel posticipo di giornata, la Serie A offre gentilmente a tutti gli appassionati uno scontro strappalacrime tra la Roma e una delle sue bandiere più amate. DDR tornerà in patria dopo l’esilio per la prima volta e, di certo, ci terrà a convincere, ma bisogna sottolineare che giocherà l’incontro orfano del suo primo portiere, Leali, e con Ostigard sul quale grava la diffida. Di certo per il Genoa sarà una serata complicata, specialmente perché la Roma vuole sfruttare psicologicamente il match in più sulle altre pretendenti allo scudetto, che lo scorso weekend erano in Arabia.

