“Un rosso alla violenza“, la campagna pensata dalla Lega Serie A per opporsi alla violenza di genere, è arrivata alla sua decima edizione e andrà in scena nel corso della dodicesima giornata di campionato in programma questo weekend. Durante le partite, come spiega la Lega sul proprio sito web ufficiale, i calciatori, i membri dello staff e persino gli spettatori che lo desidereranno si disegneranno sul volto un segno rosso, simbolo del no alla violenza sulle donne.

Nel weekend andrà in scena “Un rosso alla violenza”, l’iniziativa ideata da Lega Serie A contro la violenza di genere

L’idea della campagna (creata con la collaborazione della onlus WeWorld) è appunto quella di smascherare e denunciare la violenza do genere, che purtroppo può manifestarsi in tante forme diverse: nel silenzio, nel controllo, nell’aggressione fisica o nella dipendenza economica. Per sradicare tale fenomeno, tra i più drammatici della nostra società, bisogna innanzitutto saperlo riconoscere, opponendovisi con decisione e all’unanimità. Da qui l’idea di estrarre il cartellino rosso, tra i provvedimenti più severi del gioco del calcio.

«La Lega Calcio Serie A è da dieci anni in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne – sono le parole di Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A – In concomitanza con la Giornata Internazionale (che cade il 25 novembre, ndr) e con il dodicesimo turno di campionato, rinnoviamo con determinazione il nostro impegno per contrastare ogni forma di abuso e sopruso verso l’universo femminile».

Calciatori, arbitri, staff e tifosi potranno disegnarsi un segno sul volto per dire no alla violenza sulle donne

Simonelli prosegue: «Abbiamo intrapreso un percorso di sensibilizzazione che vogliamo continui a crescere e a coinvolgere sempre più persone. Per la decima edizione dell’iniziativa, abbiamo quindi voluto compiere un ulteriore passo avanti, coinvolgendo per la prima volta anche i tifosi, affinché possano essere parte attiva di questa battaglia di civiltà. Il segno rosso che nel week-end vedremo dipinto sul volto di calciatori, arbitri e tifosi sugli spalti non è soltanto un simbolo, ma un invito concreto a prendere posizione, ricordando a tutti che non bisogna mai restare indifferenti di fronte alla violenza. Un grazie alle nostre squadre e ai direttori di gara, che da dieci anni sono al nostro fianco».

Alla campagna di sensibilizzazione hanno preso parte anche numerosi calciatori, testimonial dell’iniziativa. Tra questi l’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, oltre a Mattia Zaccagni, Leonardo Balerdi, Wladimiro Falcone, Giacomo Raspadori e Mateo Pellegrino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook