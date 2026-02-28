Mentre i rossoblu hanno dovuto affrontare e superare il Brann per raggiungere la Roma agli ottavi di Europa League, il Pisa ha potuto prepararla con grande anticipo. Mister Hiljemark, prossimo avversario di Italiano, ha infatti iniziato gli allenamenti nella giornata di mercoledì, dopo il consueto giorno di riposo post derby. L’ultima sfida ai toscani non ha sorriso e, mentre la squadra si ritrova invischiata nella lotta per salvarsi, avrebbe bisogno di un aiuto dal suo popolo. Aiuto che, però, probabilmente sta mancando: l’Arena Garibaldi è sempre più vuota e, per vendere i biglietti, la società si sta inventando delle promozioni per i ragazzi più giovani. Insomma, la situazione non è delle più semplici. Anche perché i rossoblu sembrano in netta ripresa e daranno del filo da torcere ai padroni di casa.

Il Pisa ritrova Stengs?

Nelle ultime sessioni di allenamento, rigorosamente mattutine, sono arrivate diverse buone notizie per i tifosi del Pisa. In primo luogo, si sono rivisti Loyola e Semper, infortunati nelle ultime uscite e pronti a riprendere il proprio posto nelle gerarchie. Calvin Stengs, invece, ha ripreso a lavorare in gruppo dopo l’ennesimo infortunio di una carriera travagliata e, anche se non ci sarà contro i rossoblu, il suo talento unico potrà essere un valore aggiunto nella lotta alla salvezza. In quelle zone di classifica in pochi hanno i piedi educati come quelli dell’olandese, e non è un mistero neppure la sua grande esperienza, che lo ha portato a disputare coppe europee e fasi calde di Eredivisie.

Assenti pesanti

Mentre il Bologna viaggerà verso la Toscana senza i suoi due terzini sinistri e con Heggem in forte dubbio, il Pisa dovrà fare a meno, oltre a Stengs, di altri tre giocatori. Scuffet potrà rientrare tra men di un mese, mentre per Vural e Denoon la questione è meno seria e dovrebbero rivedersi già dalla prossima giornata di campionato. Specialmente il turco di Stoccolma con la sua gioventù intraprendente potrebbe essere una delle stelle di questo finale. Teniamolo d’occhio, perché il talento c’è.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook