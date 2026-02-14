Torino-Bologna: i convocati di mister Italiano

Dopo il doloroso match casalingo contro la Lazio, che è costato ai rossoblu l’eliminazione dalla Coppa Italia, è tempo di andare avanti. Il tempo non si può e non si deve fermare, mentre giocare un’altra partita può aiutare a risollevare il morale. Dunque, mister Vincenzo Italiano ha già scelto i suoi convocati, pronti a partire alla volta di Torino. L’appuntamento è già sul calendario: mettete le sveglie per domani pomeriggio alle 18.

I convocati per Torino-Bologna

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani. Spicca l’assenza di Heggem, che deve recuperare energie in vista della trasferta di Brann, mentre Helland potrebbe esordire in campionato, magari a gara in corso. Fuori Pobega per squalifica, che si esaurirà al termine di questa giornata, mentre De Silvestri e Lykogiannis continuano il processo di recupero.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Casale, Helland, Lucumi, Miranda, Joao Mario, Vitik, Zortea

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe

