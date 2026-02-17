VAR per la doppia ammonizione: decisione attesa il 28 febbraio

Negli ultimi giorni non si parla d’altro: l’espulsione di Pierre Kalulu per doppia ammonizione in seguito alla simulazione di Alessandro Bastoni ha scatenato un feroce dibattito. La decisione errata di La Penna – a cui è stato consigliato di non uscire di casa per le numerose minacce di morte ricevute – ha acceso i riflettori non solo sul sistema arbitrale in Italia, ma anche sul protocollo del VAR.

Come ben sappiamo, nonostante le immagini nitide del replay durante Inter-Juventus, non è stato possibile intervenire per correggere la decisione errata dell’arbitro, in quanto il regolamento impedisce l’intervento del VAR per il rosso a seguito di doppia ammonizione. Tuttavia, questo potrebbe cambiare a breve.

VAR anche per la doppia ammonizione: a fine febbraio è atteso il via libera

L’IFAB, ovvero la International Football Association Board (organo che si occupa di definire e aggiornare le regole del gioco a livello mondiale) sembrerebbe infatti essere pronta per apportare una modifica significativa nel protocollo VAR: l’estensione dell’intervento anche nei casi di espulsione per doppia ammonizione

L’IFAB aveva già proposto questa modifica lo scorso 20 gennaio in occasione dell’Annual Business Meeting svoltosi a Londra a gennaio, ma la decisione finale è attesa per fine mese, precisamente il 28 febbraio in occasione dell’Annual General Meeting che si terrà in Galles.

Uno step in avanti per la revisione arbitrale

Il principio di base per il VAR rimane invariato: continuerà a intervenire nelle quattro situazioni chiave che possono cambiare le sorti di una gara (go o non gol, rigore o non rigore, espulsioni dirette e scambi di identità), ma queste saranno probabilmente completate da tre estensioni mirate.

Tra queste, quella più significativa è proprio quella riguardante l’espulsione in seguito ad un doppio giallo. In questo caso, nell’eventualità di errore da parte dell’arbitro, il VAR potrà intervenire per rivedere e – eventualmente – modificare la decisione.

Oltre a questo punto, l’IFAB ha proposto che il VAR possa intervenire anche in due ulteriori casi. Nell’eventualità in cui sia penalizzata la squadra sbagliata in un episodio che comporti un’espulsione o un’ammonizione; oltre che alla possibilità di rivedere un calcio d’angolo assegnato in modo errato (sempre che questo non causi ritardi nella ripresa del gioco).

