Verso Bologna-Lazio: nuovo centrale per Gattuso, ma c’è preoccupazione

Manca sempre meno alla prima di campionato, che vedrà opposta al Bologna la Lazio di Gattuso. E, come prima giornata, sarebbe stato difficile aspettarsi un match più equilibrato.

Entrambe le squadre hanno appena cambiato il proprio allenatore e tutte e due sono ancora pienamente immerse nel calciomercato. Sotto le Due Torri è arrivato il rinnovo di Orsolini, mentre la dirigenza cerca di chiudere Gassama in difesa. Ma anche a Formello sono giorni intensi, perché Lotito deve sfruttare le poche risorse concesse per completare la squadra al servizio di Gattuso.

Rebus di mercato

Bamba Dieng ha fallito le visite mediche con i biancocelesti. L’ex obiettivo di Sartori, proveniente dal Lorient, sarebbe stato il colpo ideale per l’attacco a parametro zero, ma i problemi al ginocchio ne hanno minato il trasferimento. Mentre al suo posto Fabiani pensa a Pinamonti, che avrebbe anche chiesto la cessione al Sassuolo, è in difesa che la situazione si sta evolvendo rapidamente. L’Ajax ha accettato di cedere Sutalo in prestito oneroso per circa 3 milioni di euro e, dopo la gara di oggi, il croato potrà svolgere regolarmente le visite mediche per aggregarsi alla nuova squadra.

Romagnoli, intanto, deve necessariamente uscire: la lotta a due è tra Al Nassr e Atalanta, con la Dea in vantaggio momentaneo.

Di Giovanbattista durissimo contro la Lazio

Ilario Di Giovambattista si è sfogato in un video pubblicato su X. Tra i temi trattati le recenti difficoltà e alcuni consigli futuri per il club biancoceleste. «La Lazio è in evidente calo tecnico. Quando una società va in difficoltà anche economica, è l’azionista di maggioranza che deve mettere dei capitali all’interno, altrimenti si entra in un loop» – ha dichiarato il giornalista di Radio Radio.

Ma non è finita qui, perché la dichiarazione più calda è arrivata successivamente. «Da quello che sembra, la Lazio tatticamente è una squadra squinternata. Bisogna chiedere scusa e aiuto ai tifosi, (…) così si può salvare molto della prossima stagione».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook