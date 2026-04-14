Watkins is back: il Villa punta sul suo bomber

Abbattere l’Aston Villa per una rimonta storica. Il Bologna ha un sogno e tutto il dovere di provarci, perché l’occasione non si ripresenta tutti i giorni e, soprattutto, la squadra sa giocare alla pari con tutti. Eppure I Villans visti all’andata sono tutt’altro che abbordabili, lo testimoniano una reazione coriacea alle difficoltà e un cinismo da big internazionale.

E, soprattutto, la rinascita di un giocatore che ha faticato a inizio stagione per poi superarsi nel periodo più importante della stagione.

La rinascita di Watkins

Centravanti di calibro mondiale lo scorso anno, nell’autunno di questa stagione aveva faticato parecchio a ritrovare le sensazioni. Un indizio in questo senso? I soli 59’ giocati con la sacra maglia della nazionale inglese in stagione.



Eppure qualcosa sta cambiando, e il bomber classe ‘95 ha ripreso a purgare, da un mese a questa parte, con un rullino di marcia incredibile.

Santa Europa

Contro il Lille, la squadra di Emery doveva alzare le marce. Una necessità impellente per proseguire il cammino nella competizione e affermarsi tra le migliori società in campo internazionale. Così, proprio nel momento del bisogno, ad elevare il livello ci ha pensato proprio il numero undici. Gol e assist in due gare contro il Lille, doppietta contro il Bologna e rete pure contro il West Ham.

Su nove gioie stagionali, quattro sono arrivate nell’ultimo mese. Quasi la metà. Un numero fondamentale per lasciarsi alle spalle un periodo buio e dimenticare il rigore fallito proprio contro i rossoblu. Ma soprattutto un bene per il calcio, sperando che la fame di Ollie smetta di pungere almeno per 90 minuti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook