Il 2-1 al Tardini contro il Parma, il 7 novembre, ha dato al Bologna la quarta vittoria consecutiva in Serie A. La striscia arriva dopo un avvio di cinque partite senza successi, quattro con Domenico Tedesco in panchina e la prima con Raffaele Palladino.

La classifica ha riaperto la corsa ai posti europei, perché il Bologna è a tre punti dal Frosinone sesto. Per chi segue i rossoblù anche con qualche giocata e pensa di aprire un conto durante la sosta, il controllo da fare al momento della registrazione riguarda quale codice promo Betflag inserire. Sul campo si riparte il 22 novembre al Dall’Ara contro l’Udinese, ultima in classifica.

Un punto in quattro partite con Tedesco

Il Bologna di Tedesco ha raccolto un solo punto nelle prime quattro giornate, frutto del 2-2 con il Sassuolo, a fronte delle sconfitte contro Lazio, Atalanta e Napoli. Il 16 settembre la società ha ufficializzato l’esonero e, nello stesso giorno, l’arrivo di Palladino, che ha firmato fino al 30 giugno 2029 e ha diretto il primo allenamento già nel pomeriggio.

Il nuovo allenatore arrivava dall’Atalanta, presa a stagione in corso al posto di Juric e portata agli ottavi di Champions League e al settimo posto in Serie A, valido per la Conference League. Alla presentazione, il 17 settembre, aveva annunciato un Bologna «camaleontico» e lasciato aperta la questione del modulo: «Credo che questa squadra sia stata costruita per giocare a 4, ma ha potenzialità anche per una difesa a 3». L’esordio, il 19 settembre contro il Torino, è finito 1-1: il quinto turno senza vittorie, l’ultimo prima della svolta.

Dalla difesa a tre ai cinque attaccanti del Tardini

Il primo intervento di Palladino ha riguardato la linea difensiva. Il Bologna è passato alla difesa a tre, con Darmian, arrivato da svincolato, e Theate nel ruolo di braccetti e Casale al centro, un compito nuovo per un giocatore che in passato era considerato in esubero. Dopo il 2-0 di Cagliari, Palladino aveva spiegato che il difensore «aveva voglia di riscatto». Davanti alla difesa Ferguson è stato reinventato regista, mentre Odgaard è stato spostato al centro dell’attacco ed è oggi la prima punta titolare, davanti a Piccoli, Enem e Dovbyk.

Sulle fasce Zortea e Miranda giocano da esterni di centrocampo, con compiti più offensivi rispetto al passato. A Parma lo schieramento di partenza era un 3-4-3, ma nella ripresa Palladino ha spinto ancora di più: con Orsolini, Mbangula, Bernardeschi, Cambiaghi e Odgaard in campo insieme, il Bologna è rimasto senza esterni difensivi di ruolo fino all’ingresso di Vitik al 75′. L’analisi dei numeri pubblicata da 1000 Cuori Rossoblù descrive una partita da 3,96 expected goals, chiusa con due reti.

Tre vittorie su quattro in trasferta

Dopo il pareggio con il Torino sono arrivati il 2-1 a Lecce e l’unica sconfitta della gestione, l’1-3 in casa con l’Inter. Poi quattro successi di fila: 2-0 a Cagliari il 24 ottobre, 4-2 a San Siro contro il Milan il 28, 2-1 al Dall’Ara sul Monza il 31 e infine il 2-1 di Parma. Dopo il colpo di Milano l’allenatore aveva avvertito la squadra, «Se sbagliamo sabato, oggi è tutto vano», e contro il Monza era arrivata quella che lui stesso ha definito una «partita sporca, ma che fame». In sette partite Palladino ha raccolto 16 punti, una media di 2,29 a gara, e tre delle quattro vittorie consecutive sono arrivate lontano da Bologna.

Al Tardini la partita è cambiata nei primi minuti, quando Ndiaye ha steso da ultimo uomo Odgaard lanciato verso la porta ed è stato espulso dopo la revisione al VAR. In superiorità numerica il Bologna ha sbloccato la gara al 53′ con il colpo di testa di Theate su cross di Cambiaghi, e lo stesso Cambiaghi si è poi procurato il rigore, concesso da Zufferli dopo l’on-field review per il fallo di Touré e trasformato da Orsolini. Come riporta la cronaca dell’AGI, il rigore di Sierro per un intervento di Vitik su Fabbian ha accorciato le distanze a meno di dieci minuti dalla fine.

«Mi preoccupava molto questa gara ma abbiamo disputato una partita di grande maturità», ha detto Palladino dopo il match, ricordando che al Tardini «non è mai facile uscire con una vittoria». L’allenatore ha speso parole importanti anche per il suo centravanti: «Sta facendo un lavoro straordinario, mi piace molto. È un giocatore che mi sta impressionando».

Il Bologna a 17 punti e la zona Europa

Dopo undici giornate il Bologna è ottavo con 17 punti, dietro alla Juventus (18) e al Frosinone (20). Più in alto c’è il gruppo che si contende la Champions League, con il Milan quarto a 24 e il Como quinto a 23, mentre la Lazio guida a 29 davanti a Inter (28) e Roma (27). Anche alle spalle i margini sono stretti, con il Cagliari nono a un punto e il Napoli decimo a due.

Palladino tiene basso il profilo. Alla vigilia del derby con il Parma aveva ammesso: «Sono contento, se un mese fa me lo avessero detto non ci avrei creduto», chiedendo però di non parlare né di Europa né di salvezza e di ragionare una partita alla volta. Contro l’Udinese, ultima con 5 punti, il Bologna rischia di dover fare a meno di Miranda: l’esterno spagnolo, miglior assistman della Serie A con 5 passaggi decisivi, è uscito al 26′ a Parma, e il club ha comunicato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, con tempi di recupero di circa tre settimane.

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