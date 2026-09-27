SBK | A Cremona festa Ducati: Lecuona fa tripletta. Bulega è campione del mondo 2026!

La terra dei motori scrive un’altra pagina leggendaria e incide a caratteri dorati il nome di un talento cresciuto a pane e cordoli lungo la via Emilia. La consacrazione di Nicolò Bulega a Campione del Mondo SBK 2026 è diventata realtà al termine di una Gara 2 memorabile al Cremona Circuit.

Il ventisettenne pilota emiliano ha completato un’annata extraterrestre in sella alla Ducati Panigale V4 R ufficiale del team Aruba.it Racing, amministrando la seconda piazza sul traguardo per chiudere matematicamente i conti iridati. Una domenica di tripudio per Borgo Panigale impreziosita dalla storica tripletta del compagno Iker Lecuona e dal terzo posto di Yari Montella con la Panigale del team Barni, per un podio a fortissime tinte tricolori.

L’apoteosi di Bulega: dal riscatto in Supersport alla gloria mondiale con Ducati

Il capolavoro centrato sulle curve di San Martino del Lago rappresenta il punto d’arrivo di una parabola sportiva straordinaria. Il binomio tra Nicolò Bulega e Ducati, iniziato nel 2022 con il progetto Supersport e sublimato dal primo titolo iridato 2023, ha raggiunto il suo apice nella classe regina delle derivate di serie.

I numeri della cavalcata trionfale del numero 11 sono impressionanti: 25 vittorie consecutive, 10 pole position e 8 triplette, un dominio schiacciante che certifica la maturità assoluta del pilota di Montecchio Emilia prima del grande salto programmato in MotoGP nel 2027.

Tagliando il traguardo in seconda posizione, Bulega ha scatenato la gioia incontenibile del box Aruba e delle migliaia di appassionati accorsi a sostenerlo.

La cronaca di Gara 2: fuga Aruba, guai per Bautista e podio Montella

Allo spegnimento dei semafori Iker Lecuona ha difeso la pole position, trascinando con sé Bulega in una marcia trionfale a ritmi insostenibili per chiunque. La manche ha subito perso un veterano di Borgo Panigale: al secondo passaggio Alvaro Bautista ha accusato problemi al cambio sulla Ducati Barni, rientrando definitivamente ai box al giro successivo per il ritiro, seguito poco dopo dalla caduta di Miguel Oliveira su BMW.

Mentre la coppia ufficiale scavava un abisso di oltre cinque secondi sul gruppo, alle loro spalle si è scatenata la bagarre per il podio: Sam Lowes è finito nella ghiaia forzando l’attacco sul gemello Alex, lasciando campo libero a Yari Montella, splendido terzo al traguardo.

Lecuona ha firmato la prima tripletta personale in carriera nel WorldSBK, ma la standing ovation all’esposizione della bandiera a scacchi è stata tutta per il neo campione del mondo.

La Ducati Panigale V4 R conquista un altro alloro iridato, confermandosi regina indiscussa della categoria. Per Nicolò Bulega è il coronamento del sogno di una vita: l’abbraccio con i vertici di Borgo Panigale a parco chiuso sigilla un’era dorata con la compagine guidata da Stefano Cecconi, proiettando il pilota emiliano verso il futuro con la consapevolezza di aver già conquistato un posto d’onore nell’olimpo delle corse a due ruote.

La Classifica di Gara 2 della SBK a Cremona

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