F1, GP Giappone: Kimi Antonelli conquista Suzuka! Terza la Ferrari di Leclerc

Una domenica mattina indimenticabile per la nostra città e per tutta la Motor Valley. Dalla redazione abbiamo seguito col fiato sospeso il GP del Giappone 2026 di F1, concluso con la vittoria del talento bolognese Kimi Antonelli. Con una prestazione magistrale sul mitico tracciato di Suzuka, il pilota della Mercedes ha conquistato la vittoria e la leadership del Campionato del Mondo, piegando la resistenza di un solido Oscar Piastri (McLaren).

Ma la festa per la nostra terra non finisce qui: a completare il podio è stata la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco si è reso autore di una gara grintosa, culminata con un sorpasso spettacolare ai danni di George Russell nel finale, portando la scuderia di Maranello sul terzo gradino del podio. Gara anonima e in difesa, invece, per Max Verstappen, che chiude solo ottavo con la sua Red Bull. Rivivi le emozioni della gara con il nostro riassunto, la classifica finale e la cronaca integrale giro dopo giro.

Il riassunto della gara: Kimi domina dopo la Safety Car, show di Leclerc

La partenza non era stata delle più semplici per il talento di casa nostra. Allo spegnimento dei semafori, Antonelli ha patito un leggero pattinamento, scivolando dalla pole position alla sesta piazza e lasciando la testa della corsa a Piastri, incalzato dalle Ferrari e da un aggressivo Russell. Le posizioni sono rimaste pressoché cristallizzate fino al colpo di scena del 22° giro: Ollie Bearman (Haas) è finito pesantemente contro le barriere della Spoon Curve a seguito di un’incomprensione con Colapinto, chiamando in causa la Safety Car.

In questa fase concitata, la strategia e la lucidità di Kimi hanno fatto la differenza. Ritrovatosi al comando, alla ripartenza il bolognese ha imposto un ritmo insostenibile per il resto della griglia, inanellando una serie di giri veloci che gli hanno permesso di scavare un solco incolmabile sull’inseguitore australiano della McLaren. Antonelli ha conquistato così la vittoria del GP del Giappone, arrivando al suo secondo successo in carriera dopo il primo trionfo in Cina.

Nelle retrovie, il finale è stato tutto di marca Ferrari. Dopo un avvincente duello ruota a ruota con il compagno di squadra Lewis Hamilton (superato con una vera perla all’esterno in Curva 1 al giro 42), Charles Leclerc si è messo a caccia della Mercedes di George Russell.

Il sorpasso decisivo ai danni dell’inglese è arrivato con determinazione a soli due giri dal traguardo, regalando a Maranello un podio meritatissimo. Decisamente più opaca la domenica di Lando Norris (quinto ma in calo di batteria nel finale) e Max Verstappen (solo ottavo).

La classifica finale del GP del Giappone, con la vittoria di Antonelli

Posizione Pilota Team Gap 1 Kimi Antonelli Mercedes LEADER 2 Oscar Piastri McLaren +13.722 3 Charles Leclerc Ferrari +15.270 4 George Russell Mercedes +15.754 5 Lando Norris McLaren +23.479 6 Lewis Hamilton Ferrari +25.037 7 Pierre Gasly Alpine +32.340 8 Max Verstappen Red Bull Racing +32.677 9 Liam Lawson Racing Bulls +50.180 10 Esteban Ocon Haas F1 Team +51.216 11 Nico Hulkenberg Audi +52.280 12 Isack Hadjar Red Bull Racing +56.154 13 Gabriel Bortoleto Audi +59.078 14 Arvid Lindblad Racing Bulls +59.848 15 Carlos Sainz Williams +65.008 16 Franco Colapinto Alpine +65.773 17 Sergio Perez Cadillac +92.453 18 Fernando Alonso Aston Martin +1 Lap 19 Valtteri Bottas Cadillac +1 Lap 20 Alexander Albon Williams +2 Laps 21 Lance Stroll Aston Martin Ritirato 22 Oliver Bearman Haas F1 Team Ritirato

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