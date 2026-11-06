WEC | 6 Ore di Monza, la Ferrari AF Corse #83 svetta nelle FP2 davanti ad Aston Martin e BMW

da Monza – Il secondo turno di prove libere della 6 Ore di Monza del WEC regala spettacolo e ritmi in costante evoluzione. Sul tracciato bagnato ma non più battuto dalla pioggia, le vetture hanno progressivamente asciugato la traiettoria ideale, consentendo il passaggio alle gomma slick nella seconda metà di sessione. A piazzare la zampata decisiva in classe Hypercar è stato Robert Kubica al volante della Ferrari 499P #83 di AF Corse, fermando le lancette su un eccellente 1:38.143 proprio sotto la bandiera a scacchi.

La prestazione delle Ferrari e l’acuto di Mercedes Iron Lynx in LMGT3

Il pilota polacco ha battuto di 0.796s l’Aston Martin Valkyrie #007 dell’Aston Martin Thor Team guidata da Harry Tincknell (1:38.939), anch’egli lesto a sfruttare le mescole Soft sul finale. Terzo posto per la BMW M Hybrid V8 #15 di Raffaele Marciello (+1.616s), prima tra le vetture rimaste sulle Wet nelle battute conclusive.

Tra i protagonisti rimasti nelle posizioni di rilievo si segnala il quarto posto dell’Alpine A424 #36 di Victor Martins (a lungo leader a centro sessione prima dei rimescolamenti con le slick) e il quinto della Genesis GMR-001 #19 di Mathieu Jaminet. Nona l’altra Genesis (#17) di Pipo Derani. Completa la top 10 Milesi sull’Alpine #35, leader in mattinata.

Per quanto riguarda la pattuglia di Maranello, oltre al primato assoluto firmato dalla 499P giallo-rossa gestita dal team AF Corse con Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, la sessione ha visto lavoro di sostanza per le due vetture ufficiali. La Ferrari #50 (Fuoco-Molina-Nielsen) ha chiuso con il 7° tempo complessivo in 1:40.295 (+2.152s), mettendosi in luce nelle fasi centrali del turno con indicazioni incoraggianti sul passo gara.

Più indietro la gemella #51 di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, 15ª a fine turno (1:41.783) dopo aver gravitato a lungo tra le prime quattro posizioni prima del passaggio definitivo alle gomma da asciutto.

Nella classe LMGT3 la pista che si andava asciugando ha premiato la doppietta delle Ford Mustang del team Proton Competition, con Sébastien Priaulx (#77) primo in 1:50.352 davanti al compagno di squadra Logan Sargeant (#88, staccato di soli 87 millesimi). Grande prestazione per la Mercedes-AMG LMGT3 #61 di Iron Lynx: l’equipaggio guidato in pista da Maxime Martin ha conquistato un’ottima terza posizione di categoria in 1:50.653 (+0.301s dal leader), dopo essere stato a lungo il punto di riferimento con le gomma da bagnato.

Più attardati i pretendenti al titolo iridato, con la Porsche-Manthey #92 di Pera nona di classe, mentre le Ferrari 296 LMGT3 Evo di Vista AF Corse hanno chiuso in 11ª (#54) e 12ª posizione (#21).

WEC 6 Ore Monza, FP2: i risultati della classe Hypercar

Pos N° Pilota Team Tempo Gap Giri 1 83 Robert Kubica AF Corse 1:38.143 — 46 2 007 Harry Tincknell Aston Martin THOR Team 1:38.939 +0.796 45 3 15 Raffaele Marciello BMW M Team WRT 1:39.759 +1.616 41 4 36 Victor Martins Alpine Endurance Team 1:40.058 +1.915 40 5 19 Mathieu Jaminet Genesis Magma Racing 1:40.239 +2.096 41 6 38 Earl Bamber Cadillac Hertz Team JOTA 1:40.265 +2.122 46 7 50 Antonio Fuoco Ferrari AF Corse 1:40.295 +2.152 45 8 94 Théo Pourchaire Peugeot TotalEnergies 1:40.909 +2.766 46 9 17 Pipo Derani Genesis Magma Racing 1:41.046 +2.903 42 10 35 Charles Milesi Alpine Endurance Team 1:41.063 +2.920 35 11 20 René Rast BMW M Team WRT 1:41.279 +3.136 44 12 8 Ryo Hirakawa Toyota Racing 1:41.458 +3.315 45 13 93 Nick Cassidy Peugeot TotalEnergies 1:41.661 +3.518 45 14 009 Marco Sørensen Aston Martin THOR Team 1:41.747 +3.604 46 15 51 Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse 1:41.783 +3.640 45 16 12 Norman Nato Cadillac Hertz Team JOTA 1:42.259 +4.116 47 17 7 Mike Conway Toyota Racing 1:43.377 +5.234 44

WEC 6 Ore Monza, FP2: i risultati della classe LMGT3

Pos N° Pilota Team Tempo Gap Giri 1 77 Sebastian Priaulx Proton Competition 1:50.352 — 41 2 88 Logan Sargeant Proton Competition 1:50.439 +0.087 41 3 61 Maxime Martin Iron Lynx 1:50.653 +0.301 37 4 91 Ayhancan Güven Manthey DK Engineering 1:51.344 +0.992 40 5 87 José María López Akkodis ASP Team 1:51.367 +1.015 37 6 78 Esteban Masson Akkodis ASP Team 1:51.435 +1.083 39 7 32 Sean Gelael Team WRT 1:51.481 +1.129 39 8 27 Zacharie Robichon Heart of Racing Team 1:51.743 +1.391 40 9 92 Riccardo Pera The Bend Manthey 1:51.926 +1.574 39 10 10 Marvin Kirchhöfer Garage 59 1:51.990 +1.638 40 11 54 Francesco Castellacci Vista AF Corse 1:52.201 +1.849 40 12 21 Simon Mann Vista AF Corse 1:53.126 +2.774 39 13 23 Eduardo Barrichello Heart of Racing Team 1:53.179 +2.827 38 14 69 Anthony McIntosh Team WRT 1:53.598 +3.246 38 15 58 Finn Gehrsitz Garage 59 1:54.688 +4.336 40 16 34 Charlie Eastwood Racing Team Turkey by TF 1:54.809 +4.457 37 17 33 Ben Keating TF Sport 1:55.485 +5.133 40 18 79 Johannes Zelger Iron Lynx 1:55.548 +5.196 38

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