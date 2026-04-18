WEC | 6 Ore Imola, FP3: Dominio Ferrari tra le Hypercar. Drudi svetta in LMGT3 con Aston Martin

Il sabato mattina all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si tinge nuovamente di rosso. Le FP3 della 6 Ore di Imola 2026 hanno ribadito un concetto già chiaro dalle prime sessioni: la Ferrari 499P è la vettura da battere sul tracciato del Santerno.

Nel cuore della Motor Valley, le Hypercar di Maranello hanno blindato la classifica, preparandosi nel migliore dei modi alla sessione di qualifica pomeridiana.

Dominio Ferrari: tripletta sotto la bandiera a scacchi

L’ultima ora di prove libere ha visto una prova di forza corale da parte del team Ferrari AF Corse. A dettare il passo è stata la 499P n. 50, che ha fermato il cronometro su tempi inavvicinabili per la concorrenza, seguita a ruota dalla n. 51 e dalla n. 83 “giallo Modena”. Questo risultato non è solo un segnale di velocità pura, ma la conferma di un lavoro di setup che permette ai piloti di aggredire con fiducia i tecnici cordoli imolesi.

Mentre la Ferrari ha mostrato un’agilità superiore nelle varianti, i diretti inseguitori hanno faticato a tenere il passo. BMW e Toyota hanno mostrato segnali di risveglio, inserendosi nella top 5, ma restano distacchi che, sul giro secco, sembrano premiare la configurazione aerodinamica delle Rosse in questa specifica tappa del mondiale FIA WEC.

Simulazione qualifica e gestione traffico

Le FP3 sono state fondamentali per testare le mescole più morbide in condizioni di pista “gommata” e temperature in ascesa. Il lavoro dei meccanici e degli ingegneri si è concentrato sulla precisione chirurgica necessaria per evitare le penalità da track limits, che su una pista stretta come Imola possono rovinare il giro decisivo in qualifica.

Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi sono apparsi particolarmente a proprio agio, riuscendo a districarsi con efficacia nel traffico delle LMGT3, un fattore che sarà determinante anche durante la gara di domenica. La 499P sembra soffrire meno dei rivali le turbolenze scaturite dai sorpassi, mantenendo una stabilità direzionale fondamentale per non perdere decimi preziosi nel settore centrale.

LMGT3: Equilibrio estremo prima della Hyperpole

Anche nella classe delle derivate di serie, la Motor Valley si difende con onore. Le Ferrari 296 GT3 hanno lavorato costantemente nella top 10, focalizzandosi sulla durata degli pneumatici.

Sebbene il primato delle FP3 sia andato a costruttori rivali come Aston Martin con la #27 di Mattia Drudi che si è presa il primo tempo, le vetture di Maranello gestite da Vista AF Corse restano le favorite per un posto nella Hyperpole, grazie a una costanza di rendimento che promette bene per le fasi calde del weekend.

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