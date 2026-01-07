Gianluca Della Rosa nel quintetto ideale della 20^ giornata di serie A2!

Ce lo aspettavamo? Certo, ma adesso è ufficiale. Gianluca Della Rosa è stato inserito tra i 5 migliori giocatori della 20^ giornata di serie A2 LNP, offrendo a un Paladozza sold out uno spettacolo senza precedenti per lui in questa stagione. 25 punti con 6 triple messe a segno e 9 assist a referto per il pistoiese, che è stato l’autentico ago della bilancia della difficile sfida con Roseto di domenica. 40′ di impiego per lui, che non ha potuto mai abbandonare il campo, complice il numero risicato di giocatori che coach Caja aveva a disposizione per la gara. Lo ha detto anche l’allenatore pavese a fine gara: Della Rosa ha fatto l’americano, forse il miglior complimento che si possa ricevere nel mondo del basket.

Il quintetto ideale della giornata di serie A2: c’è anche Della Rosa

Insieme al playmaker Della Rosa la Lega Nazionale Pallacanestro ha evidenziato le prestazioni di Gabe Devoe (Benedetto XIV Cento), Alessandro Bertini (VL Pesaro), Francesco Ferrari (Eagles Cividale, passato alla Virtus dopo la gara contro Mestre) e Alessandro Simioni (Rinascita Basket Rimini). Non si tratta della prima comparsa tra i migliori per il regista biancoblù, che anche in altre occasioni si era meritato la nomina nel quintetto ideale dell’LNP.

Con nuove consapevolezze e un pizzico di carica in più la Fortitudo si prepara così alla trasferta più difficile del proprio calendario sinora. Sabato sera si va a Verona, nella tana della Tezenis, per provare a invertire un trend lontano dal Paladozza che sta iniziando a pesare su fiducia e classifica. Anche se, come spesso ripetuto, le problematiche principali arrivano dall’infermeria, la squadra di Caja dovrà sfruttare i mezzi a propria disposizione per riuscire a portare a casa lo scalpo scaligero.

