I più presenti 16) Antonio Calebotta

Antonio Calebotta, per tutti Nino, ha trascorso quattordici stagioni alla Virtus, disputando 314 gare ufficiali, segnando 3255 punti e facendo registrare tanti record. Quindici gennaio 1956, tredicesima giornata di campionato, seconda di ritorno. Le V nere affrontano sullo storico campo in Sala Borsa la Benelli Pesaro. La Virtus, già campione d’Italia in carica, stava dominando il campionato, una sola sconfitta patita a Milano, contro undici successi. Anche quella domenica di gennaio per gli avversari non ci fu scampo. All’andata i bianconeri avevano faticato sul campo all’aperto di Pesaro, vincendo 64 a 59, ma tra le mura amiche 83 a 56 per i bolognesi, guidati dall’allenatore-giocatore Tracuzzi, contro una squadra marchigiana impossibilitata a resistere, lamentando anche l’assenza della sua punta di diamante Sandro Riminucci, sostituito da un giovane Franco Bertini.

Il record di Antonio Calebotta

Tuttavia quella partita apparentemente di routine, rimarrà per sempre scolpita nella storia delle V nere dei canestri per l’impresa di Antonio Calebotta. Il pivot bianconero mise a segno 59 punti record assoluto di un giocatore della Virtus in gare ufficiali. Lo stesso Nino il 29 dicembre del 1953 ad Hammamet contro la squadra locale, in amichevole, ne mise a segno 68, sui 107 totali della Virtus contro i 40 realizzati da tutta la squadra locale. Dopo meno di un mese e qualche altra gara, la Virtus conquistò con largo anticipo il suo sesto scudetto. Nino aveva lasciato un segno, fin dalla sua prima stagione in bianconero nel 1953/54: alla penultima giornata, Antonio Calebotta mise a segno un canestro decisivo che coronò l’inseguimento durato tutta la partita segnando allo scadere il canestro della vittoria contro l’AS Roma, 46 a 44.

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