Lo aveva portato a Bologna Nino Calebotta, il mitico pivot della Virtus degli anni Cinquanta e Sessanta. Lo aveva scovato a Casinalbo, nel modenese, il paese natale di Luigi Serafini, che di pallacanestro non sapeva nulla. Gigi, però, era alto, tanto alto, e con tanta voglia di apprendere. Nel 1967-68 fa parte della squadra juniores che arriva settima alle finali nazionali di Trieste e disputa le prime amichevoli con la prima squadra. Nella stagione successiva con la juniores giunge al quarto posto. Soprattutto arriva l’esordio in prima squadra, due apparizioni in campionato ed è presente in tutte le quattro gare di Coppa Italia.

Luigi Serafini in prima squadra

Poi dal 1969-70 è in pianta stabile in prima squadra: vive il patema degli spareggi di Cantù nel 1971, quando la Virtus si salvò ai danni di Biella e Livorno, solo grazie alla differenza punti, poi la grande ascesa. È proprio Serafini il capitano della Coppa Italia del 1974, un trofeo che arriva a 18 anni dallo scudetto del 1956. Vive una stagione magnifica l’anno dopo, al fianco di Tom McMillen ed è proprio un infortunio al numero 13 bianconero a togliere e alla Virtus un elemento cardine nel finale della stagione. Gigi è anche e soprattutto uno dei favolosi protagonisti dello scudetto 1976, uno dei magnifici cinque che scendevano in campo per la palla a due in quella stagione indimenticabile.

Lo scudetto del 1976

Se Luigi Serafini non disputò una delle sue migliori annate, fu un trascinatore per i compagni e fu tra i primi a capire che quella squadra poteva farcela. Memorabile la storia dei tre colori. Dopo la gara della poule scudetto vinta a Bologna contro Varese Gigi disse: “Per arrivare allo scudetto bisogna mettere in fila tre colori, ora abbiamo messo il verde”. Venne poi il derby vinto al supplementare contro l’Alco e il pivot bianconero sottolineò che anche il bianco era stato issato sul pennone e che mancava ormai solo il rosso, che arrivò puntualmente nella storica vittoria di Varese, che sancì virtualmente la conquista del settimo scudetto, suggellato tre giorni dopo contro la Snaidero. E negli occhi di Gigi comparve la soddisfazione di colui che non solo aveva ottenuto un successo professionale ma che aveva anche portato la squadra del cuore a un trionfo storico.

Luigi Serafini, una colonna della Virtus

Serafini è stato una colonna della Virtus, un baluardo altissimo a difesa del proprio canestro, l’autore del classico gancio per attaccare quello avversario. Poi tanti blocchi portati perfettamente, ma anche tocchi astuti e vincenti. Come il tap-in al Pianella che diede la vittoria contro Cantù alla Virtus pochi mesi dopo lo scudetto. Sempre nella stessa stagione sullo stesso campo nella bella della semifinale scudetto, Luigi Serafini fu autore della smanacciata che, quando sul punteggio di parità a una decina di secondi dalla fine Antonelli segnò il primo libero sbagliando il secondo, permise alla Virtus di tenere palla e guadagnare la finale. In quella gara Gigi catturò anche 10 rimbalzi offensivi, record societario della Virtus ancor oggi imbattuto e che condivide con Alessadro Frosini.

Le cifre di Luigi Serafini

Lasciò la Virtus proprio alla fine di quella stagione, a soli 25 anni, per andare a giocare ancora tanti anni. A Milano con Jura, a Venezia con Haywood e Dalipagic, poi ancora a Fabriano e Firenze, ma il suo cuore è rimasto sempre in Piazza Azzarita. Indissolubilmente legato alla V nera. Gigi, un gigante buono che ha lasciato ricordi splendidi in tutte le piazze dove ha giocato. In Virtus 3426 punti, undicesimo assoluto, in 275 gare ufficiali, con una media di 12,46 punti a gara. Nella massima serie 2821 punti in 230 le presenze. Nelle coppe europee 342 punti. In Coppa Italia 263 punti. Con la Nazionale italiana Luigi Serafini vanta 112 presenze e 529 punti. La maggior parte di questi durante il periodo bolognese, rispettivamente 92 e 502, ma soprattutto quell’azione sfortunata che costò il bronzo nella finalina contro Cuba all’Olimpiade di Monaco.

L’Olimpiade e quella medaglia sfuggita

Così la raccontava Gigi: «Dal punto di vista strettamente personale, invece, i Giochi di Monaco mi sono restati appiccicati come un francobollo a causa della famosa schiacciata contro Cuba che ci costò una medaglia. La gente deve per forza trovare un colpevole e così in quell’occasione si scagliò contro di me, dimenticandosi degli errori forse più gravi commessi da altri prima di quella schiacciata. Ancora 4 anni dopo c’erano tifosi che, quando entravo in campo, mi accoglievano col grido ‘Cuba, Cuba’. Io comunque sono a posto con la coscienza e, se mi ricapitasse la stessa occasione, mi comporterei esattamente alla stessa maniera».

Non era infrazione di passi

Ancora Gigi su quell’episodio: «L’azione me la ricordo ancora bene. Meneghin mi passò la palla in area, sul lato sinistro del canestro. Avevo forse mezzo metro di vantaggio sul pivot cubano, che però era già in movimento. Pensai che se avessi tirato mi avrebbe sicuramente stoppato, così decisi di schiacciargli in testa. Ero così sicuro di avere fatto bene che esultai quando sentii il fischio dell’arbitro. Pensavo che mi avesse dato anche il fallo a favore. Quando però vidi che segnalava l’annullamento del canestro e l’infrazione di passi, ci restai di sasso. Non ebbi neanche la forza di reagire. La mia buona fede è dimostrata dal fatto che quell’arbitro jugoslavo tornò ad arbitrare partite internazionali solo due anni dopo quel fatto. Evidentemente la sua interpretazione non era piaciuta nemmeno ai ‘grandi capi’ della Federazione Internazionale».

Il playground e il Memorial

Gigi ci ha lasciato nell’agosto 2020 e da alcuni anni, in estate, a Castel D’Aiano, si svolgeil Memorial Gigi Serafini per ricordarlo. Nel 2024, a Bologna in via Pasubio, gli è stato intitolato un playground.

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