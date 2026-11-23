Giusto Corrado Pellanera grande campione della Virtus, della Fortitudo e della Nazionale. Nato a Teramo il 12 marzo 1938, il suo arrivo alla Virtus fu annunciato sullo Stadio del 16 settembre 1957. Pellanera proveniva dalla Sezione Pallacanestro della Polisportiva D’Alessandro di Teramo e giocò con le V nere undici stagioni, dal 1957/58 al 1967/68, 250 gare ufficiali e 1910 punti segnati (nel 1970 giocò in prestito alla Virtus le gare contro le nazionali di Australia e Canada); passò poi una stagione a Udine, tornò poi a Bologna per giocare quattro stagioni nella Fortitudo (87 gare, 406 punti).

Giusto Corrado Pellanera in Nazionale

In nazionale 107 gare (quinto virtussino di sempre dopo Villalta, Brunamonti, Abbio e Lombardi) e 602 punti. in azzurro vinse l’oro ai Giochi del Mediterraneo nel 1963 a Napoli. Giusto Corrado Pellanera ha partecipato alle Olimpiadi nel 1964 a Tokyo e nel 1968 a Città del Messico, ai Mondiali nel 1963 in Brasile e nel 1967 in Uruguay e agli Europei del 1963 in Polonia e del 1965 in Unione Sovietica. Fu protagonista di un famoso episodio in Italia – Francia del 12 febbraio 1963, vinta dagli azzurri 91-86 dopo un supplementare. Pellanera, che in quella gara segnò dieci punti, passò alla storia per un libero sbagliato. Italia 77 – Francia 80, ma il tabellone segna 78-80. Corrado subisce fallo in entrata a dieci secondi dalla fine e l’allenatore dell’Italia, Nello Paratore chiama timeout, inserisce il possente Vittorio Dal Pozzo fin lì non impiegato.

Famoso per quel libero sbagliato

Giusto Corrado Pellanera deve segnare il primo libero, sbagliare il secondo e sul rimbalzo Dal Pozzo deve prendere il rimbalzo e realizzare. In effetti va così e il tabellone segna 81-80, ma gli azzurri erano consapevoli dell’errore. Evidentemente anche i francesi che protestano e dopo una verifica viene disputato il tempo supplementare e l’Italia vince 91-86. Con la nazionale militare vinse il Torneo S.H.A.P.E. (Supreme Headquarters Allied Power Europe, torneo tra le Nazionali Militari di tutte le forze armate che appartengono alla NATO, per importanza secondo solo ai Campionati Mondiali Militari, una sorta di Campionato Europeo Militare) a Parigi nel 1965. Pellanera non era considerato un realizzatore, nonostante un anno sia riuscito a segnare più punti del capocannoniere designato Gianfranco Lombardi.

Giusto Corrado Pellanera proveniva dall’atletica

Giusto Corrado Pellanera, proveniente dall’atletica leggera, aveva dei mezzi fisici quasi illegali per l’epoca: correva gli 80 metri in 9”1, saltava 7 metri nel lungo e m. 1,90 nel salto in alto. Un anno venne convocato contemporaneamente tra i Probabili Olimpici sia del basket che dell’atletica leggera. Questo suo atletismo lo metteva in condizioni di coprire, più o meno volente, le distrazioni difensive di Lombardi: “Dado aveva una mano fatata, sapeva fare canestro – disse una volta Pellanera – e io mi facevo il mazzo in difesa anche per lui”. Ha allenato dal 1978 al 1981 a Pordenone in A2, avendo come giocatore Domenico Fantin, che dopo quelle tre stagioni si trasferì proprio alla Virtus.

Anche presidente a Teramo

Nella stagione 2011/12 è stato presidente del Teramo Basket. Ho conosciuto Pellanera qualche anno fa a Pesaro. Ero al tavolo con lui, Achille Canna, Pippo Rundo, Emidio Testoni, Ettore Zuccheri. Pellanera era molto silenzioso, non parlò quasi mai, ma tanti dagli altri tavoli venivano a salutarlo. Giusto Corrado Pellanera è venuto a mancare il 4 maggio 2024.

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